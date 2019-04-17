Bakanlık, Mavi Balina ve Momo Hakkında Harekete Geçti

İnternet fenomeni haline gelen ve birçok çocuğu intihara sürüklediği dile getirilen Mavi Balina ile Momo konusunda bakanlık harekete geçti. Kötü niyetli kişilere dair farkındalık oluşturmak isteyen bakanlık, Eğitim Bilişim Ağı çatısı altında yeni bir portal hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), çocuk ve gençlerin, "Mavi Balina", "Momo" gibi internet tuzakları ile dijital platformlardaki kötü niyetli kişi ve yazılımlara karşı bilinçlendirilmesi için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) çatısı altında portal oluşturuldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından konuya ilgi gösterildiği, dijital dünyanın problem olarak görülmemesi gerektiğini aktaran bakanın, çağın eğilimlerinin gözden kaçırılmasına yol açacağı uyarısında bulunduğu, çocukların ruh sağlığına zarar vermeyecek, gelişimlerini sekteye uğratmayacak dijital alanların destekleneceğini açıkladığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Bakanlığın çevrimiçi sosyal eğitim platformu EBA'da "Siber Güvenlik Portalı" oluşturulduğu bildirildi. Buna göre, öğretmen, aile, uzman ve öğrencilere yol gösteren bir rehber niteliğindeki portala "www.eba.gov.tr/siber-guvenlik" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Güvenli internet, oyun bağımlılığı, teknolojinin doğru kullanımı, siber zorbalık gibi birçok konuda, çocuklara yönelik animasyon ve renkli infografiklerin bulunduğu portalda, hedef kitlenin dijital dünyadaki tehlikelere karşı eğlenceli bir içerikle bilinçlendirilmesinin hedeflendiği siber güvenlik oyunu da yer alıyor.

Mavi Balina ve Momo nedir?

Oyun olarak adlandırılmasına karşın, Mavi Balina ve Momo olarak adlandırılan olaylar, bir telefon ya da bilgisayar oyunu olmaktan öte mesajlaşma programlarını üzerinden yürütülen bir tür fenomen olarak tanımlanıyordu. Çeşitli şekillerde küçük yaştaki çocuklara ulaşan kötü niyetli kişiler, mesajlaşma programlarının üzerinden ulaştıkları kişilere görevler veriyor ve verilen görevlerin yapılmaması durumunda, çocukların ailelerine kötü şeyler yapacağını söylüyorlar.

Ailelerinin başına bir şey gelmemesi için görevleri yerine getirmeye başlayan çocuklara, her seferinde daha sert ve tehlikeli görevler verilmeye başlanırken, en sonunda intihar etmeleri söyleniyor. Her ne kadar geleneksel medya tarafından “video oyunu” olarak adlandırılıyor olsa da Mavi Balina ve Momo, bir oyunda olmaktan öte iki farklı fenomen olarak karşımıza çıkıyor.