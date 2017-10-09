Bakanlık, “Siber Sefer Emri” Haberi Hakkında Açıklama Yaptı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bir gazetede yayınlanan "Siber Sefer Emri" başlıklı haberde geçen “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 13 bin Siber Güvenlik Uzmanı alacak” ifadelerinin doğru olmadığını açıkladı.

Haberde geçtiği gibi herhangi bir siber sefer emri çıkartılmadığını ve şu an için böyle bir çalışmanın yapılmadığını ifade eden bakanlık, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “08 Ekim 2017 tarihinde bir gazetede yer alan 'Siber Sefer Emri' başlıklı haberde, UDH Bakanlığı'nın 13 bin Siber Güvenlik Uzmanı istihdam ettiğine ve siber güvenlik amacıyla siber sefer emri çıkartılacağına ilişkin çalışma yaptığı ifade edilmektedir. Söz konusu haberde yer aldığı gibi bir çalışma mevcut değildir” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, siber güvenlik amacıyla yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

29 Kasım 2017 tarihinde Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı düzenleneceğini ve çeşitli projelerin yürütüldüğünü belirten bakanlık, “Yaşanabilecek siber güvenlik olaylarına karşı kamu kurumlarımızın hangi seviyede olduğunun belirlenmesi ve bu konuda kurumların farkındalığının artırılarak gereken iyileştirmeleri yapmalarına teşvik edilmesi amacıyla 29 Kasım 2017 tarihinde Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı düzenlenecektir” açıklamasını yaptı.

“Kamu kurumlarımızda gerekli siber güvenlik kontrollerinin (İç ve dış ağ sızma testi, uygulama sızma testi, DdoS, Sosyal Mühendislik, kod analizi) yapılması amacıyla gerekli çalışmalar Bakanlığımızca yürütülmektedir” denilen açıklamada, “Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki veri trafiğinin daha güvenli kapalı devre sanal bir ağ üzerinden yapılması amacıyla KamuNet Projesi hazırlanmıştır. Şu ana kadar 42 kamu kurumu KamuNet’e dahil olmuştur” ifadeleri yer aldı.