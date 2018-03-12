Bakanlık'tan Uber'e Uyarı: Belgesiz Araçlar Trafikten Men Edilecek

Uber-taksi savaşında yeni bir perde açıldı. Konuyla ilgili harekete geçen İçişleri Bakanlığı, yetki belgesine sahip olmadan taşımacılık yapan araçlara yönelik bir kanun tasarısı hazırladı. Detaylar haberimizde.

Mobil uygulama üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber ile taksiciler silahlı saldırıya kadar varan olaylar, her geçen gün bambaşka bir boyut kazanıyor. Bugüne kadar 30'un üzerinde saldırıya maruz kalan Uber şoförleri, trafiğe çıktıklarında kendilerinin ve müşterilerinin hayatlarından endişe ettiklerini söylüyor.

Uber ile taksiciler arasında yaşanan savaşın altına yatan sebeplerin başında, Uber araçlarının mevzuata aykırı olarak D2 belgesi ile taksi gibi yolcu taşımacılığı yaptığı iddiası geliyor. Konuyla ilgili 2017 yılında Uber de dahil olmak üzere yetki belgesi olmadan taşımacılık yapan 4 bin 136 araca idari ceza kesildi. Ancak konunun tarafları idari cezaların yeterli olmadığından yakınıyor.

Milliyet'in haberine göre, Uber gibi şirketlerin, para cezalarını kendilerinin ödediği, ayrıca sorunun hukuksal olarak karmaşıklığı nedeniyle idari para cezalarının bazen iptal edildiği belirtildi.

Trafikten 30 Gün Men Cezası

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediyeleri, İl Emniyet Müdürlükleri temsilcileri ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu temsilcilerinin katıldığı toplantılar sonucunda yasal düzenleme ihtiyacı olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, yetki belgesine sahip olmadan taşımacılık yapanlara ilişkin hazırladığı kanun tasarısı yasalaştığı takdirde, uygulanacak idari para cezasına ek olarak aracın işleteni veya sahibi, aracının yetkisiz yolcu taşımacılığında kullanılmaması için tedbir almak ve denetimini yapmakla yükümlü kılınacak. Ayrıca araç kullanıcısının aracın sahibi olup olmadığına bakılmaksızın 30 gün tafikten men edilecek.

Gerekli düzenlemelerin son aşamada olduğu ve kanun tasarısının yakın zaman yürürlüğe gireceği belirtildi.

Uber uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: