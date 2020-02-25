Bakanlıktan Elektronik Sigaraya Duvar Ören Hamle!

Resmi Gazete içerisinde yayınlanan yeni düzenleme ile birlikte elektronik sigara kullanımını azaltacak bir adım atılmış oldu.

İthalata Yasak Geldi

'Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamülleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthalatına İlişkin Karar' ismi ile yürürlüğe giren karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bu karara göre sigara, sarmalık tütün mamulü, pipoluk tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü, puro ve sigarillo dışındaki tütün mamulleri, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler, nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul, bu mamullerin üretiminde ve tüketiminde kullanılan yedek parçalar, elektronik cihazlar, aksamlar ve solüsyonların ithalatı yasaklandı.

Buna karşın söz konusu ürünlerin şu aşamada yolcu ile birlikte ülkemize getirilmesi serbest. Buna karşın Ticaret Bakanlığı'na sunulan yetki ile birlikte buna ilişkin düzenleme yapabilme imkanı sunuldu.

Peki siz bu yasaklar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.