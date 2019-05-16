Bakanlıktan WhatsApp'a Uyarı: Kullanıcıları Bilgilendirin

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’taki güvenlik açıklarına yönelik alınan tedbirler hakkında kullanıcıların bilgilendirilmesi için ABD’li şirkete uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Facebook’un son dönemde yaşadığı gizlilik skandallarının WhatsApp’a da sıçramasından endişe ediliyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki makamlar da, platformda oluşabilecek güvenlik açıklarını yakından takip ediyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen bir etkinlike konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp uygulamasındaki güvenlik açığından mağdur olması muhtemel kullanıcılar ve güvenlik açığına karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verilmesi için WhatsApp yetkililerine gerekli uyarılar yapıldığını belirtti.

Yerli ve milli teknolojilerin önemine değinen Sayan, yurt dışı merkezli uygulamalarda oluşabilecek güvenlik açıkları sebebiyle Türkiye’de geliştirilen uygulamaların kullanılması gerektiğini ifade etti.

WhatsApp’a alternatif olarak Turkcell’in geliştirdiği anlık mesajlaşma platformu BiP ya da Türk Telekom'un Ar-Ge ve teknoloji şirketi Argela tarafından geliştirilen LAFF gibi yerli ve milli yazılımların tercih edilebileceğini vurgulayan Sayan, iletişim teknolojilerinin güvenli ve bilinçli kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp ve WhatsApp Business uygulamalarında Android ve iOS kullanıcılarını ilgilendiren çok önemli bir güvenlik açığı keşfedilmişti. Bu ayın başlarında, bilgisayar korsanlarının WhatsApp VoIP yığınında arabellek taşması (arabellek aşımı) güvenlik açığını kullanarak istedikleri casus yazılımı yüklemelerine izin veren bir güvenlik açığı bulduklarını belirten WhatsApp, güncellemelerin ardından sorunun düzeltildiğini söylemişti.