Bakteri ve Mikropları Öldüren Bir Aparat Üretildi

Bakteri ve virüslerin ölümüne neden olan cuverro isimli metalle çalışmalar gerçekleştiren ekip, Corona virüsüyle mücadeleye destek olmak amacıyla, insanların yüzeyle temasında virüs bulaşmasını önlemek için bir aparat geliştirdi.

Anahtarlık şeklinde geliştirilen aparat, bankamatik kullanımından asansör tuşlarına basmaya, kapıları açmaktan, çekmeceleri açıp kapamaya kadar pek çok alanda insanların yüzeyle temasını önlüyor.

Firmanın yurt dışı operasyonlarını yöneten Bünyamin Yılmaz, geliştirilen aparat ile ilgili yaptığı açıklamada, cuverro isimli metalin alaşımdan oluştuğunu ve kendisine temas eden virüs ve bakterileri öldürme özelliğine sahip olduğunu belirtti. Cuverronun sahip olduğu özelliklerin Amerika Çevre Koruma Ajansı tarafından onaylandığını ifade eden Yılmaz, Türkiye'de gerçekleştirilen çalışmaların da olumlu sonuşlandığını belirtti.

Hiçbir Şekilde Antimikrobiyel Özelliği Kaybolmuyor

Cuverro'nun en önemli özelliklerinden bir tanesinin, antimikrobiyel özelliğinin hiçbir şekilde değiştirilememesi olduğunu ifade eden Yılmaz, cuverronun en az dezenfektan kadar etkili olduğunu, maddeye temas eden bütün bakteri ve virüsleri öldürdüğünü sözlerine ekledi.

Tasarlanan anahtarlık şeklinde aparatın, kişilerin yüzeye temas etmeden, pek çok alanda işlerini görebilmelerine yardımcı olduğunu belirten Bünyamin Yılmaz, Corona virüsüyle mücadelede halka destek olmayı amaçladıklarını ifade etti.