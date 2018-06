Bakteriler Mars'ı Yaşanabilir Hale Getirebilir

Bakteriler üzerinde araştırmalar yapan bir grup bilim insanı yaptıkları çalışmalar sonucunda, ilerleyen yıllarda insanların koloni kurmak istediği Mars’ın, çeşitli bakteriler yoluyla rahatlıkla yaşanabilir bir ortama kavuşturulabileceğini açıkladılar.

Başta özel uzay şirketleri olmak üzere birçok farklı kuruluş, uzun yıllardır Mars’a gitmek ve koloni kurmak üzerine çalışmalar yürütüyorlardı. Henüz Mars’a herhangi bir insanlı uçuş gerçekleşmemiş olsa da koloni faaliyetleri için çeşitli çalışmalar yapmaya başlayan kuruluşlar, hâlihazırda Mars yüzeyinde dolaşan robotlardan aldıkları veriler ışığında Mars’ın ilk olarak insanların yaşayabileceği bir atmosfere ve ortama sahip olması gerektiğini belirtiyorlardı. Bugüne kadar bu sorunun çeşitli teknolojik geliştirmelerle aşılabileceği fikri egemenken, yapılan yeni bir araştırma, sularda yaşayan bazı bakterilerin Mars’a gönderilmelerinin, Mars’ı yaşanabilir hale getireceğini ortaya çıkardı.

Imperial College London’ın Güneş Enerjisinin Biyokimyası bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapan Dennis J. Nirnberg'in başyazarlığı yaptığı makaleyle gün yüzüne çıkan yeni yeni fikirle birlikte, gerekli olandan çok daha az Güneş ışığı kullanarak, karbondioksitten oksijen üretmek için fotosentez yapabilen ve sular altında yaşayan siyanobakteri türünün, Mars’ta oksijen oluşturabileceği ifade edildi.

Normal fotosentez makinelerini yakın kızılötesi ışık kullanan bir formla değiştirilmesinden sonra bakterilerin daha az ışık kullanarak fotosentez yapabildiklerini keşfeden ekipteki isimlerden biri olan Profesör Bill Rutherford, “Su oksidasyonunun beklenenden daha az enerjiyle yapılabilmesi, hiç beklemediğimiz bir durumdu. Kısaca geniş bir siyanobakteri grubu Güneş ışığı görmeseler bile yakın kızılötesi ışıkla fotosentez yapabilir yeteneklere sahipler” dedi.

Araştırmada kullanılan bakteri türünün sıcak ve soğuk çöllerde, sıcak su kaynaklarında, kayaların içinde ve daha birçok uç koşulda hayatta kalabildikleri düşünülürse, Mars’ta da yaşayabilecekleri söylenenler arasında yerini aldı. Böylece Mars yüzeyine gönderilen siyanobakterilerin fotosentez yaparak çevreye oksijen salacakları ve belirli bir süre sonra Mars’ın atmosfere sahip olarak, yaşanabilir bir ortama kavuşabileceği ifade edildi. Science dergisinin 15 Haziran tarihinde "Photochemistry beyond the red limit in chlorophyll f–containing photosystems" başlığıyla yayınlanan makaleyi okuyarak, konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler almanız da mümkün.