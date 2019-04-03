Bakteriyel Hastalıklara Dayanıklı Pirinç Türü Geliştirildi

Çin, yaptığı farklı bilimsel çalışmalar ile dünya gündemine gelmeye devam ediyor. Yapılan son bilimsel çalışmalarda Çinli bilim insanları, ürün verimini düşürmeden bakteriyel hastalıklara karşı daha dayanıklı bir tür genetiği değiştirilmiş yeni pirinç türü üretmeyi başardılar.

Çin’in haber ajanslarından Şinhua, Nancing Ziraat Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Devlet Tarımsal Ürün Genetiği ve Bitkisel Gen Kaynakları Laboratuvarında çalışmalarına devam eden bir grup bilim insanı, genetiğiyle oynayarak hem verimliliği hem de hastalık direnci yüksek yeni bir pirinç türü üretmeyi başardı.

Yeni tür, "gen ifadesi" adı verilen, genlerin organizmada belirli bir işlevi yerine getiren protein yapılarına dönüştüğü süreçlerin bazıları kuvvetlendirilip bazıları baskılanacak ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda bilim adamları, "Ideal Bitki Mimarisi1" (IPA1) adını verdikleri yüksek verim işlevini yerine getiren bir bitkisel genin ifadesini artırıp, "mikroRNA-156" (miR-156) adı verilen bakteri direnci işlevini yerine getirirken verimliliği düşüren bir başka bitkisel genin ise ifadesini baskıladı. Bu sayede miR-156'nın bakteriyel direnç özelliğinin IPA1'in artırılmış verimlilik özelliği tarafından bastırılması engellendi.

HIP adı verilen yeni pirinç türüne dair tüm detaylar Nature Plants isimli akademik makalelerin yayınladığı bir dergide yayınlanırken, HIP türündeki pirinç türünün yetiştirilme sırasındaki avantajları ayrıntılı olarak sıralandı.