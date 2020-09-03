Bal Arısı Kanseri Tarihe Gömebilir!

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan yeni bir klinik çalışmaya göre arı zehrinde bulunan bir molekül, kötü kanser hücrelerinin büyümesini engelliyor olabilir. Bu, bal arılarının kanserle mücadelede önemli bir yol açabileceğini işaret ediyor. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Bal Arısının Zehri Kanserin Baş Düşmanı Olabilir!

Söz konusu çalışma sınırlı tedavi seçenekleri ile agresif bir yol izleyen meme kanserine ve alt türlerine odaklandı. TNBC olarak da bilinen üçlü negatif meme kanseri, tüm meme kanserlerinin yüzde 15 oranındaki kısmını oluşturuyor. Bu kanserdeki ağırlıklı moleküllere odaklanan tedavi yöntemleri daha öncesinde hep başarısızlıklarla sonuçlandı çünkü bunlar sağlıklı hücreleri de ciddi oranda olumsuz etkiliyordu.

Tıbbi olarak Apis Mellifera ya da kısaca bal arısının zehri, anti-tümör özellikler gösteriyor. Arılar zehirlerinin yarısını oluşturan ve sokmalarını gerçekten acı verici hale getiren molekül olan melittin'i kendi patojenleri ile savaşmak için kullanır. Araştırmacılar bu güçlü molekülü hedef alarak laboratuvarda yetiştirilen kanser hücrelerini bal arısı zehrine maruz bıraktı.

Herry Prekins Tıbbi Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev alan Ciara Duffy yaptığı açıklamada "Zehir son derece etkiliydi. Melittin, kanser hücresi zarlarını 60 dakika içinde tamamen yok etti." ifadelerini kullandı.

Bu yeni araştırma, doğadaki canlıların insan hastalıklarında faydalı olabileceğini gösteren en son çalışmalardan birisi. Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce insan hastalıklarının tümünün tedavisi, doğada ve yaşantıda gizli olabilir mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.