Balayı Turları Arasında En Çok Tercih Edilen Maldivler'de Koronavirüsten İlk Ölüm

Küresel salgın yeni tip koronavirüs Kovid-19 dünya genelinde can almaya devam ediyor. 2 milyona yakın kişiyi etkileyen koronavirüsten ölenlerin sayısı 200.000’i geçti. Balayı için tercih edilen gözde yerlerden Maldivler’de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Türkiye'de Koronavirüsten İyileşenlerin Sayısı Artıyor!

29 Nisan 2020 tarihi itibarıyla, Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 117.589, yoğun bakım hasta sayısı 1574, vefat sayısı 3081, iyileşen hasta sayısı 44.022’ye ulaştı. T.C. Sağlık Bakanı Koca, açıklamasında test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artışın öngörülebilir düzeyde olduğunu, iyileşen hasta sayısının toplam vaka sayısında üçte birini geçtiğini ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında da azalmanın devam ettiğini söyledi. Tablo iyiye gitse de, çabaların boşa gitmemesi açısından tedbirlerin hemen gevşetilmemesi önemle vurgulanıyor. Peki, dünya genelinde durum ne?

Koronavirüs Dünya Geneli Son Durum Ne?

Güncel vaka sayılarını açıklayan koronavirüs haritalarına baktığımızda, 30 Nisan 2020 tarihi itibarıyla dünya genelinde koronavirüse yakalanlarının sayısı 1.993.529, tedavi edilenlerin sayısı 972.719, ölüm sayısı 227.638’e ulaştı ve bu rakamlar her geçen dakika artıyor. Koronavirüs, son olarak çiftlerin gözde tatil yerlerinden Maldivler’de bir hayat söndürdü.

Maldivler'de Koronavirüsten İlk Ölüm!

Balayı turları arasında en çok tercih edilen yerlerden Maldivler’de koronavirüsten bir kişi yaşamını yitirdi. Maldivler Sağlık Bakanı Abdulla Ameen, başkent Male’de 83 yaşındaki kadın hastanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.