Türkiye'de Baldırsokan Sineği Görüldü: Uzmanlar Uyarıyor

Baldırsokan sineği İstanbul'u ele geçirmiş durumda. Sinekler hakkında uyarıcı açıklamalarda bulunan uzmanlar, sinek artışının iklim krizi ve yoğun nüfusun etkisiyle yaşandığını dile getirdi. İşte doktorlardan karasinek ile baldırsokan arasındaki farka ilişkin açıklamalar.

İstanbul'un belli bölgelerinde yapılan ziyaret, kötü bir böcek ısırığı ile sonuçlanabilir. Baldırsokan sineği (Stomoxys türünden), normal bir kara sineğe benziyor aynı zamanda kara sinek veya at sineği gibi ısırma kapasitesine sahip. Doktorlar bu sineklerin özellikle İstanbul'da artış gösterdiğini bildiriyor.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Dikmen, iklim krizine vurgu yaptı ve aşırı sıcaklar ile artan yaz yağmurlarının sinek popülasyonunu arttığını söyledi. Dr. Dikmen ayrıca İstanbul’un yoğun nüfusunun da sineklerin çoğalmasına yol açtığını aktardı.

Dr. Dikmen, "Eğer iklim değişimi yüzünden kış veya sonbahar mevsimi kaybolursa ya da ılık geçerse sinekler de kalıcı olacaktır” diye uyardı.

Baldırsokan sineği nedir, baldırsokan sineği tehlikeli mi?

Baldırsokan sineği konusunda uyarılarda bulunan Fatih Dikmen karasinek ile baldırsokan arasındaki farkı şöyle anlattı:

"Karasinekler çöpleri, atıkları tercih ederken, baldırsokanlar kan emme davranışı gösterir ve bu nedenle insanın derisine konduğunda sokma ve acıtma yapabilir. Bu da 'karasinek ısırdı' gibi cümleler kurmamıza neden olur. Aslında o karasinekten ziyade baldırsokan sineğidir. Bu sinekler aynı zamanda çeşitli mikropları da vücutlarında taşıyabiliyor. Karasinekler mikropları vücutlarının yüzeyinde kondukları yerlerden alıp insanın yaşam alanına taşıyor. Sivrisinekler ve baldırsokan sinekleri ise bu mikropları kan yoluyla alıyor ve aynı şekilde bulaştırıyor. Bütün bunlar nedeniyle halk sağlığı açısından riskli canlılar arasında yer alıyorlar. Baldırsokan sinekleri, çiftlik hayvanlarının ve bazen de insanların deri ve kanlarında yaşayan pek çok mikrop için bir taşıyıcıdır. Şiddetli yorgunluk, lenf düğümlerinde şişme, ağrılı kas ve eklemler, uyku hastalığının genel belirtileri arasında yer alır. Ayrıca bazı kişilerin ciltlerinde aşırı derecede kızarıklık oluşabilir."

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve deri ve zührevi hastalıklar uzmanı Doç. Dr. Zekai Kutlubay ise baldırsokan sineğinin uyku hastalığına neden olabileceğine dikkat çekti. "Taşıdığı parazitlerden biri de uyku hastalığına neden olan parazittir. Bu parazit sinekler tarafından dünyanın her yerine taşınır. Uyku hastalığında sineğin ısırığı genellikle ağrılıdır" dedi.