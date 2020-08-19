Geliştirici Larian Studios tarafından Panel From Hell isimli canlı yayında Baldur's Gate 3 erken erişim çıkış tarihi açıklandı. Rol yapma oyunu türündeki Baldur's Gate 3 çok sayıda oyuncu tarafından merakla bekleniyor. Peki, Baldur's Gate 3 ne zaman çıkacak? Baldur's Gate 3 çıkış tarihi ile ilgili detaylar haberimizde.

Baldur's Gate 3 Erken Erişim Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Merakla beklenen rol yapma oyunu bu yılın başlarında yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile ertelenmişti. Larian Studios, Panel From Hell isimli canlı yayında oyunun erken erişim çıkış tarihini duyurdu. Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamaya göre Baldur's Gate 3 erken erişim sürümü 30 Eylül tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Video oyunu Steam ve Stadia platformlarında yer alacak.

Kreatif direktör Swen Vincke, "Divinity: Original Sin'i erken erişim olarak sunmuştuk. Bu durum oyunu daha iyi hale getirmemize yardımcı oldu. Aynı stratejiyi Baldur's Gate 3'te de yapmayı hedefliyoruz" dedi. Erken erişim sürümünde Astarion (Elf/Vampire Rogue), Gale (Human Wizard), Lae'zel (Githyanki Warrior), Shadowheart (Half-Elf Cleric) ve Wyll (Human Warlock) olmak üzere beş origin karakteri bulunacak. Erken erişim sürecinde karakter sayısının artması hedefleniyor.

Swen Vincke tarafından yapılan açıklamaya göre video oyununu optimize etme süreci uzayabilir ve bu durum, oyunun kısa ertelemelere maruz kalmasına neden olabilir. Görünüşe göre Baldur's Gate 3'ü oynamak için biraz daha beklememiz gerekebilir. Çok oyunculu desteği ilk başta olmayacak ancak kısa süre sonra oyuna eklenecektir.

Geliştirici Larian Studios tarafından düzenlenen Panel From Hell canlı yayınında Baldur's Gate 3 CGI açılış videosu ve oynanış videosu yayımlandı. CGI açılış videosu ile oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcılardan izleyebilirsiniz. Baldur's Gate 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Larian Studios tarafından geliştirilen oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.