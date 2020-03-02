Baldur's Gate 3 Oyun Fragmanı Yayınlandı

Larian Studios nihayet başlayacak olan Baldur's Gate 3 oyununu tamamladı. Yayınlanan fragmandan yola çıkarak, oyunun Divinity: Original Sin serisine çok benzediği söylenebilir. Bu durumun, Larian'ın Baldur Gate destanında, bir sonraki bölümü oluşturmak için Sahil Sihirbazları tarafından ele alınmasının ana sebebi olduğu söylenebilir.

Larian şirketi, hafta sonu boyunca Baldur's Gate 3 oyununun erken erişiminin mümkün olacağını duyurdu. Aynı zamanda şirket, oyunun şu an için sadece PC ve Stadia'da başlatılacağını açıkladı. Yani, konsol sürümü için bekliyorsanız, biraz daha beklemeniz gerektiği söylenebilir.

Daha Önce Benzeri Görülmemiş Bir Özgürlük

Baldur's Gate 3 yeni Divinity 4.0 motoruyla geliştirildi, bu yüzden Larian tarafından oluşturulan önceki Divinity oyunlarından daha iyi görünüyor. Ve bu iyi görünüm sadece geliştirilmiş grafikler için geçerli değil. Baldur's Gate 3’de oyuncular dünyayı keşfetmek, denemek ve etkileşim kurmak için benzeri görülmemiş bir özgürlüğe sahip olacaklar.

Önceki iki Divinity: Original Sin oyununda olduğu gibi, Baldur's Gate 3'te de dört oyuncuya kadar çevrimiçi oynama imkânı var. Ayrıca, önceden tanımlanmış her karakter kendi kökeni, benzersiz özellikleri, gündemi ve dünyadaki görünümü ile birlikte geliyor. Bunun yanı sıra istediğiniz gibi kendi karakterinizi de yaratabiliyorsunuz.

Larian, Unutulmuş Diyarlar oyununa benzer bir deneyim sunmak için, Baldur's Gate 3’ün çok geniş, ayrıntılı ve çeşitli olduğunu ve iki macera oyununun aynı olmayacağını iddia ediyor. Ayrıca oyunda çok fazla sır olduğunu ve hepsini tek bir oyunda bulmanın neredeyse imkânsız olduğunu da belirtiyor.