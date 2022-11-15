Tepkiler Artıyor: Balenciaga Twitter Hesabını Sildi!

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla bazı marka ve şirketler platformdan ayrılma kararı alarak tepkilerini ortaya koymayı tercih ediyorlar. Globalde oldukça popüler moda markalarından biri olan Balenciaga da Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrası tepkisini sert bir şekilde koydu. Ünlü marka, Twitter hesabını sildi ve tepkisini bu şekilde gösterdi.

Balenciaga'nın silmiş olduğu Twitter hesabında 950.000'i aşkın takipçi bulunuyordu. Balenciaga gibi pek çok şirket Twitter'ı terk etmiş olsa da şu anda platformu terk eden hesaplar arasında takipçisi en yüksek moda hesabı Balenciaga oldu.

Balenciaga'nın almış olduğu bu kararla birlikte ortaya koyduğu tepki ne ilk ne de son. Elon Musk'ın satın alımı sonrası Gigi Hadid de platformdaki hesabını silen ünlülerden biri olmuştu. Ayrıca pek çok firmanın Twitter'la olan reklam anlaşmalarını iptal ettiği söyleniyor.

Balenciaga Instagram'ı da Aktif Olarak Kullanmıyor

Balenciaga özelinde bir başka durum ise markanın aslında sosyal medyayı aktif kullanıyor olmaması ile ilgili. Öyle ki Instagram hesaplarında 14 milyonu aşkın takipçi bulunmasına rağmen hiçbir şekilde paylaşım yapılmıyor.

Konuyla ilgili Balenciaga çalışanlarından Demna Gvasalia, geçtiğimiz dönemlerde sosyal medyanın bağımlılığı ve manipülatif tehlikesiyle ilgili sözleriyle gündeme gelmişti.

Peki siz Twitter'dan çekilme kararı alan kişi ve kuruluşlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.