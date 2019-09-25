Balık Yağı, Kalp Krizi Riskini Ciddi Ölçüde Azaltıyor

Balık yağı takviyeleri, kapsüller halinde ya da sıvı formda pek çok yerde bulunabiliyor. Balık yağı almanın genel olarak faydalı olduğu bilinse de Kuzey Amerikan Menopoz Derneği’nin yaptığı yeni bir araştırmada balık yağı ve D vitamininin, kardiyovasküler rahatsızlıklar ile kanser üzerinde faydalarının bulunduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 26 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen VITAL adı verilen klinik araştırmanın sonuçlarına göre balık yağından elde edilen omega-3 ve D vitamini tüketen insanlarda, kanserden ölüm oranları ve kalp kriziyle alakalı olarak umut verici gelişmeler görüldü. Araştırmaya göre balık yağı özellikle kalp krizi sayısında önemli düşüşlerin görülmesine neden oldu.

D vitamini takviyeleri alan kişilerde ise kanser görülme riski azalmasa da kanserden yaşanan ölümlerde azalma olduğu görüldü. D vitamini ile alakalı elde edilen bu yeni bulgular, araştırmaya en az iki yıl süreyle katılmış olan insanların gözlemlenmesiyle elde edildi.

Balık yağı takviyesi almanın faydaları aslında daha çok haftalık olarak 1.5 porsiyon balık tüketmeyenlerde ortaya çıkıyor. Çünkü ihtiyacınız olan balık miktarını düzenli olarak tükettiğiniz takdirde zaten balık yağının faydalarını görüyorsunuz.

Araştırmanın başyazarı olan Dr. JoAnn Manson’ın açıklamalarına göre balık yağı takviyesi almanın bazı kişiler üzerinde etkisi daha fazlayken herkeste aynı etki görülemeyebiliyor. Bu nedenle D vitamini ve omega-3 takviyeleri her ne kadar araştırma sonucu olarak yararlı bulunsa da bu tarz takviyeleri kafanıza göre kullanmamanız gerekiyor. Gıda takviyeleri almak istiyorsanız bunu doktor gözetiminde yapmalısınız.