Balıkesir'de Bor İşleme Tesisi Kurulacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin bor stratejisini açıkladığı toplantı sırasında Balıkesir’de bor karbür tesisi kurulacağını ve yeni tesiste yüksek teknolojiyle bor işlemeye başlanacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük bor rezervine sahip olan Türkiye, çok uzun yıllardır bu madeni işleme konusunda girişimlerde bulunuyor; ancak bir türlü maden işleme konusunda yeterli seviyeye gelemeyerek, yararlanamıyordu. Geçen onlarca yıldan sonra bor üzerine yenilik yapma kararı alan hükümet, önemli bir adım atarak, yüksek teknolojili karbür tesisi açma hazırlıklarının başladığı müjdesini verdi.

Katıldığı toplantı sırasında tesis ile ilgili bilgi veren Bakan Albayrak, “Çinli Dalian Jinma şirketi ile Eti Maden anlaşması kapsamında Balıkesir'de bor karbür tesisi kuruyoruz. Peki, bor karbür nedir? Madenden çıkan borun katma değerini işleme yoluyla oluşturduğumuz, yaklaşık 2 bin kata kadar artıran bir teknoloji” ifadelerini kullandı.

Bor madeninin çıkarıldıktan sonra toz haline getirilmesiyle ortaya 600 dolarlık bir ürünün çıktığı belirten bakan, yüksek teknoloji yatırımlarıyla birlikte hammaddeyi 40 bin dolara kadar satılabilecek ürünlere dönüştürebileceklerini söyledi. Borun işlenmesi sonucunda 200 dolardan başlayarak 40 bin dolara kadar uzanan bir yelpazede ürün elde edilebileceğini hatırlatan Albayrak, madenin işlenerek, zırh levhalar, seramik, eğimli kıvrımlı olanların helikopter zırhlarında, nükleer santral nötronları, tutucular noktasında, en sonda zırh ve yelek dediğimiz, özellikle savunma sanayiimizdeki en stratejik ürüne dönüştürülecek bir ekosistem yaratılabileceğinin altını çizdi.

Enerji Bakanı sözlerini şu şekilde tamamladı: “Dünyadaki en kaliteli bor rezervlerinin yüzde 73'ünden fazlasına sahip bir Türkiye. Eti Maden şirketimiz, bu oranı daha da yukarıya çekecek bir keşif süreciyle yüzde 80 hedef koydu. Bunun üretiminde dünyada lider konumdayız.”