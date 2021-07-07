Balıklar Uyuşturucu Bağımlısı Oldu: Nehirlerdeki Meth Tehlikesi

Bilim insanlarının yürütttüğü son çalışmada balıklar uyuşturucu bağımlısı oldu. Çek Cumhuriyeti'ndeki araştırmacılara göre metamfetamin dahil yasa dışı uyuşturucular doğal su yollarında birikebilir. Uyuşturucular, kullanıcılar tarafından nehirlere atılıyor ve atık su tesislerine sızıyor.

Yeni çalışma, uyuşturucu izlerinin nehirlere karışmasıyla birlikte balıkların metamfetamin bağımlısı olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Çek Cumhuriyeti'ndeki araştırmacılar, yasa dışı uyuşturucula kirlenen sularda yaşayan kahverengi alabalıklara (Salmo trutta) birtakım deneyler yaptı.

Ekip, metamfetamini suya karıştırdıktan sonra, balıkların rahatsız edici düzeyde bağımlılık sergilediğini buldu. Tabletler, toz ve kristaller dahil olmak üzere birçok farklı formda bulunan meth, su yollarına uyuşturucu kullanıcısının evinden girebilir.

Araştırma, Çek Cumhuriyeti'ndeki Prag Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesi'ndeki uzmanlar tarafından yürütüldü. Çalışma yazarı Pavel Horký MailOnline'a verdiği demeçte, "Metamfetamin ve ortaya çıkan endişe verici diğer kirleticiler, atık su arıtma tesislerinden yüzey sularına karışıyor" dedi.

Pavel Horký'a göre uyuşturucu bağımlılığı, balıkları sağlıksız su arıtma bölgelerinde toplanmaya itebilir. Bilim insanı açıklamasında, "Uyuşturucu kullanıcıları, metamfetamini kanalizasyon toplama sistemlerine atar ve ardından bu maddeler atık su arıtma tesislerine girer" ifadelerini kullandı.

Balıklar uyuşturucu bağımlısı olabilir mi?

İnsanlarda metamfetamin konuşkanlığa, iştah azalmasına ve öforiye neden olur. Meth yasa dışı olsa da, Prozac olarak bilinen fluoksetin gibi reçeteli ilaçlarla nehirlere karışabilir ve su yollarındaki balıkların davranışlarını değiştirebilir.

Araştırmacılar, çalışmaları için iki ay boyunca özel su tankında kahverengi alabalıkları izole etti. Balıkları tatlı su tankına aktardılar, ancak onlara 10 gün boyunca her gün tatlı su veya metamfetamin içeren su arasında bir seçim yapma fırsatı tanıdı.

Araştırmacılar, balıkların sulardaki düşük meth seviyelerine bağımlı hale gelmesi durumunda, meth yoksunluğunun etkilerini hissedeceklerini ve ilacı arayacaklarını düşündüler. Ekip, iki ay boyunca uyuşturucu verilmiş bir tankta bulunan balıkların, meth'e uzun süre maruz kalmayan balıklara göre meth'li tankı seçme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.

Sonuçlar, su yollarındaki düşük seviyelerdeki yasa dışı uyuşturucuların bile bu sularda yaşayan hayvanları kötü şekilde etkileyebileceğini gösteriyor. Horký, "Yaban balıklarında uyuşturucu bağımlılığının ortaya çıkması, kentsel ortamlarda yaşayan türler üzerindeki beklenmedik baskının başka bir örneğini temsil edebilir" dedi.