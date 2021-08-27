12 Yaşındaki Çocuk, Balina NFT'lerinden 290 Bin £ Kazandı

Londra'da yaşayan 12 yaşındaki bir çocuk sadece balina NFT'lerinden 290.000£ kazanmayı başardı. Benyamin Ahmed adlı çocuk, hedefine okul tatillerinde zaman ayırarak yaptığı Weird Whales (Tuhaf Balinalar) adlı pikselli eserini satarak ulaştı.

Ahmed'in sınıf arkadaşları, yüzme, badminton ve taekwondo gibi keyif aldıkları sporlar hakkında video çekmeleri, YouTube'a yüklemelerine ve birlikte çok fazla zaman geçirmelerine rağmen Ahmed söz konusu kazancı elde edene ve dünya çapında yankı uyandırana kadar bundan habersizlerdi.

Bu alana adım atmak isteyen diğer çocuklara tavsiyede bulunan Ahmed, kendilerini kodlama yapmak zorunda hissetmemeleri gerektiğini, yemek yapmayı seviyorlarsa yemek yapmalarını, dans etmeyi seviyorlarsa dans etmelerini, sadece ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını söyledi.

Ahmed'in finans alanında çalışan bir yazılım geliştiricisi olan babası Imran, Benyamin ve kardeşi Yousef'i beş ve altı yaşlarında yazılım alanında ilerleme kaydetmeleri için onları kodlamaya teşvik etti.

Imran, başlangıçta her şeyin eğlenceye dayalı olduğunu ama gün geçtikçe işlerin daha ciddi bir hale geldiğini belirtti. Imran'a göre çocuklar tatil günleri de dahil olmak üzere günde 20-30 dakika kodlama yaptı.

Balina NFT'lerinden Elde Ettiği Kazancı ETH Olarak Tutuyor

NFT yalnızca herhangi bir sanat eserine sahip olunduğunu gösteren bir dijital sertifika kazandırdığından alıcı eserin gerçek versiyonunu ya da telif hakkını almış olmuyor. Ahmed, NFT'lerden elde ettiği kazancı ise dünyanın ikinci kripto para birimi olarak bilinen Ethereum olarak elinde tutuyor.

Bu, kazancının her an artabileceği ya da azalabileceği anlamına geliyor. Bununla beraber eğer dijital cüzdanı saldırıya uğrarsa veya herhangi bir tehdide maruz kalırsa yetkililerin yardımcı olması mümkün olmayabilir.

Benyamin, ilk iki çalışmasının ardından şimdi de süper kahraman temalı NFT'ler üzerinde çalışıyor. Ayrıca balinaları içeren bir oyun da yapmak istiyor.

Imran, oğlunun telif hakkı ihlali yapmadığından yüzde yüz emin olduğunu ifade etti. Buna ek olarak çocuğunun çalışmalarını denetlemesi için avukatlar tuttu ve kendi çalışmalarını nasıl markalaştıracağı hakkında da avukatlardan bazı tavsiyeler aldı.

NFT tartışması, sanat dünyasında da konuşulmaya devam ediyor. Çoğu sanatçı, ek gelir elde etmek için son derece faydalı olduğunu düşünüyor ama bazıları da bunun uzun vadeli bir gelir kaynağı olup olmadığını merak ediyor.