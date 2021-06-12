Balinanın Yuttuğu Dalgıç Hayatta Kalmayı Başardı

Balinanın yuttuğu dalgıç neden ölmedi? ABD'li bir dalgıç, kendisini atıştırma zannettiği bir kambur balinanın ağzında yaklaşık bir dakika geçirdi. Ancak ciddi yaralanma olmadan mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başaran Michael Packard isimli adam, balina tarafından yutulduğu o anları anlattı.

Geçtiğimiz Cuma sabahı ABD'de meydana gelen bir olaya göre, Michael Packard isimli adam ıstakoz için dalış yaparken kambur balina tarafından yutuldu. 56 yaşındaki Michael Packard, "Birden yük treni çarpmış gibi hissettim ve her şey karardı" dedi.

Balinanın yuttuğu dalgıç neden ölmedi?

ABD'nin Provincetown bölgesinde meydana gelen olayda Packard, kendini bir anda balinanın ağzında kapana kısılmış halde buldu. Ne olduğunu anlaması ise biraz zaman aldı.

"Her yer karardı ve 'Aman Tanrım, ne haltlar oluyor? Neredeyim, az önce büyük bir beyaz tarafından ısırıldım mı?' diye düşündüm. Sonra bunun bir köpekbalığı olmadığını fark ettim ki, balina tarafından kapana kısılmıştım" dedi.

Packard tekme atıp yumruk atmaya çalıştı ama şans bulamayınca bu şekilde öleceğini düşündü. Fakat dalgıç Packard, 30 ila 40 saniye sonra kambur balinanın kendisini tükürdüğünü söylüyor. "Birden ışığı, suyu ve mavi gökyüzünü gördüm. Balinanın dövüldüğünü hissedebiliyordum ve beni ağzından attı ve suya çıktım" ifadelerini kullandı.

Olayın olduğu bölgenin yakınlarında olan Joe Francis isimli başka bir adam ise Michael Packard'ın suda yüzdüğünü gördü. Francis, Mike'ı sudan çıkarmaya yardım etmek için koştu ve ardından hastaneye götürdü.

Yaklaşık 30-40 saniye süren bir olay olmasına rağmen, balinanın yutmaya karar verirse işlerin daha da kötüye gidip gitmeyeceği merak edildi. Provincetown Kıyı Araştırmaları Merkezi'nden kambur balına uzman Jooke Robbins bu konuya açıklık getirdi.

Robbins, "Balinanın ağzı oldukça büyük olabilir, ancak büyük bir şeyi yutma olasılığı, bu pek mümkün değil" ifadelerini kullandı. Yine de Michael hayatta olduğu için -en azından şimdilik- şanslı olduğunun farkında. Tekrardan dalış yapıp yapmayacağı hakkında kararsız olduğunu söyleyen Packard şunları aktardı: