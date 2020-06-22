Balonla Uzaya Çıkmak Mümkün Olacak: İşte Dudak Uçuklatan Bilet Fiyatı

Son zamanlarda pek çok şirket uzay turizmi üzerinde yoğun çalışmalar sürdürürken Space Perspective isimli yeni bir girişim, insanları balonla uzaya çıkarmanın yeni bir yolu üzerinde çalışıyor. Eğer çalışmalar başarılı bir şekilde tamamlanırsa birkaç sene içerisinde balonla uzaya çıkmak mümkün hale gelebilir. İşte söz konusu çalışmalar hakkında merak edilen tüm detaylar!

Balonla Uzaya Çıkmak Ne Kadara Mal Olacak?

Roket tabanlı uzay turizmi endüstrisine bir alternatif olarak öne çıkan Space Perspective, Spaceship Neptun isimli kapsüllerde yaklaşık 100,000 feet yükseklikte bir uzay deneyimi yaşamanıza olanak sunacak. Şirket, bu deneyim için her bir müşteriden 125,000 dolar bilet ücreti alacağını duyurdu. Bu da yerel para birimine çevrildiğinde yaklaşık 850,000 TL yapıyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre oldukça yüksek bilet fiyatlarına sahip olan bu deneyim iki saatlik yükselme ve iki saatlik alçalma deneyimi olarak toplamda dört saat sürecek. Bu noktada, bu kadar kısa süreli bir deneyim için kaç kişinin bu biletlere sahip olmak isteyeceği merak ediliyor.

Muhtemelen söylemeye gerek yok ancak uzay turizmi için önümüzde birkaç sene gibi bir süre var ve başlangıçta yalnızca gerçekten çok zengin kişilere hitap edecek. Peki siz bu girişim hakkında ne düşünüyorsunuz? Dört saatlik bir deneyim için 850,000 TL ödemeyi göze alır mıydınız? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.