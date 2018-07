Bancor Hacklendi, 13,5 Milyon Dolarlık Kripto Para Çalındı!

İsrail merkezli kripto para borsası Bancor, yaklaşık 13,5 milyon dolar değerinde sanal parayı hackerlara kaptırdı.

Kripto para piyasası bilgisayar korsanlarının hedefi olmaya devam ediyor. Hackerların hedefinde bu kez İsralli girişim şirketi Bancor var. Siber saldırıya uğrayan platform, yaklaşık 13,5 milyon dolarlık kripto paranın çalındığını açıkladı.

Bancor, olayla ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada, bilgisayar korsanlarının bazı kontratların bulundurulduğu bir cüzdandaki güvenlik açığından yararlandığını belirtti. Şirket söz konusu hırsızlıkta, 24,984 Etherum (yaklaşık 12,5 milyon dolar) ve 229, 356, 645 NPX (yaklaşık 1 milyon dolar) çalındığını bildirdi.

Here is the latest update on the recent security breach: pic.twitter.com/JroypFvBri