Bancor Hacklendi, 13,5 Milyon Dolarlık Kripto Para Çalındı!

İsrail merkezli kripto para borsası Bancor, yaklaşık 13,5 milyon dolar değerinde sanal parayı hackerlara kaptırdı.

Kripto para piyasası bilgisayar korsanlarının hedefi olmaya devam ediyor. Hackerların hedefinde bu kez İsralli girişim şirketi Bancor var. Siber saldırıya uğrayan platform, yaklaşık 13,5 milyon dolarlık kripto paranın çalındığını açıkladı.

Bancor, olayla ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada, bilgisayar korsanlarının bazı kontratların bulundurulduğu bir cüzdandaki güvenlik açığından yararlandığını belirtti. Şirket söz konusu hırsızlıkta, 24,984 Etherum (yaklaşık 12,5 milyon dolar) ve 229, 356, 645 NPX (yaklaşık 1 milyon dolar) çalındığını bildirdi.

Here is the latest update on the recent security breach: pic.twitter.com/JroypFvBri — Bancor (@Bancor) 9 Temmuz 2018

Olaydan haberdar olduktan sonra acil durum protokülünü uygulayan şirket, 10 milyon dolarlık Bancor sanal parayı (BNT) dondurarak hasarı hafifletmeyi başardı.

“Çalınan fonların izini sürmek ve hırsızın likidite etmesni zorlaştırmak için onlarca kripto para Borsasıyla birlikte çalışıyoruz.” diyen Bancor, hiçbir kullanıcı cüzdanının saldırıya uğramadığını iddia ediyor. Litecoin'in yaratıcısı Charlie Lee'nin de aralarında bulunduğu bazı kişiler, İsrailli şirketin yanlış bir merkezileştirme anlayışına sahip olduğunu söyleyerek Bancor'u eleştirdi.

Bancor, Haziran ayında ilk para teklifi (ICO) ile 153 milyon dolar toplamıştı. CoinMarketCap ’e göre, hack saldırısından sonra BNT yüzde 16,17 oranında değer kaybetti.