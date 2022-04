Bang & Olufsen, Su Geçirmez Beoplay EX Kablosuz Kulaklıklarını Piyasaya Sürdü

Bang & Olufsen (B&O), daha fazla konfor, daha büyük dinamik sürücüler ve toza ve suya karşı daha fazla koruma ekleyerek önceki kulak içi kulaklıklarında bulunan teknolojileri temel alan bir model olan en yeni kablosuz kulaklıkları Beoplay EX'i 399$ fiyat etiketiyle piyasaya sürdü. Beoplay EX ayrıca 5 Mayıs'ta Antrasit Oksijen modeliyle, 27 Mayıs'ta Altın Ton modeliyle ve Haziran 2022'de Siyah Antrasit modeliyle de satışa sunulacak.

B&O'nun önceki kablosuz kulaklıklarına kıyasla en büyük değişiklik şeklinde yatıyor. Beoplay EX, Apple'ın AirPods Pro'suna benzer bir gövde tarzı tasarımı benimsiyor. Şirket, bu yeni şeklin kulağınıza oturan muhafazanın boyutunu küçültmesine izin verdiğini iddia ediyor ve bu da kulağınızda kulaklığın daha konforlu olmasını sağlıyor. Aynı zamanda daha büyük bir sürücü kullanmasına izin veriyor. Beoplay EX, bir dizi 9,2 milimetre dinamik sürücü içeriyor. Bu, B&O tarafından bir dizi kablosuz kulaklıkta şimdiye kadar kullanılan en büyük sürücü. Bir şirket basın açıklamasına göre, "konfordan ödün vermeden her ses anının gücünde önemli bir yükseltme" yapacaklar.

Bang & Olufsen'in Yeni Kulaklığı Üst Düzey Su ve Toz Korumasıyla Geliyor

B&O, IP57 derecesi ile suya karşı korumayı da artırarak Beoplay EX'i etkili bir şekilde toz geçirmez ve su geçirmez hâle getiriyor. Bu, Jabra'nın dış etkenlere karşı bu düzeyde koruma sağlayan birkaç birinci sınıf kablosuz kulaklık setinden biri olan Elite 7 Pro'da sağladığı derecelendirmenin birebir aynısı.

B&O'nun birinci sınıf malzeme ve stil geleneğine uygun olarak, Beoplay EX, fırçalanmış alüminyum ile çevrelenmiş cam dokunmatik kontrollere sahip. Kablosuz şarj özelliğine sahip şarj kutuları da yine aynı şekilde fırçalanmış alüminyum kaplama kullanıyor.

Peki siz Bang & Olufsen'in bu yeni kablosuz kulaklığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.