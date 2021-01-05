Salgın Döneminde Banka ve Kredi Kartlı Alışverişlerde Rekor Harcama!

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı 2020 yılında banka ve kredi kartlı alışverişlerde rekor harcama yapıldı. Peki, 2020’de kredi ve banka kartları ile toplamda ne kadar harcama yapıldı? İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan Pandemetre 2020 araştırması ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

2020’de Banka ve Kredi Kartlı Alışverişlerde Ne Kadar Harcama Yapıldı?

İTO, Pandemetre 2020 isimli bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmaya göre yeni tip koronavirüs salgınının dünya genelinde etkisini sürdürdüğü 2020 yılında kredi ve banka kartları ile yapılan alışveriş tutarı 1 trilyon 61 milyar liraya erişti. Böylece yerli ve yabancı kartlar ile yapılan harcama tutarı ilk kez geçtiğimiz yıl 1 trilyon lirayı geçti.

2020 yılında yapılan kartlı alışveriş tutarı 2019 yılına kıyasla yüzde 13 arttı. Geçtiğimiz yıl 23 sektörün 15 tanesi kredi ve banka kartları ile yaptıkları satışlarda 2019 yılını geride bıraktı. 2020 yılında yapılan kart harcamaları konusunda en çok artış yaşayan sektörler arasında yüzde 81 oran ile elektrik-elektronik eşya, yüzde 52 oran ile müteahhitlik işleri, yüzde 41 oran ile market ve alışveriş merkezleri, yüzde 35 oran ile yapı malzemeleri hırdavat, nalburiye ve yüzde 31 oran ile telekomünikasyon yer aldı.

Hava yolları, seyahat acenteleri, kuyumculuk, yemek ve konaklama sektörlerinde yapılan kartlı alışverişler ise azaldı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi ise yeni tip koronavirüs salgınıdır. Yapılan araştırmaya göre ülke genelinde 11 ayda otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 72 oranında arttı. Banka ve kredi kartı ile internet üzerinden yapılan alışverişler ise yüzde 40 artış ile 265 milyar lirayı geçti.

Pandemetre 2020 araştırması ile ilgili önemli bilgiler paylaşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada pandemiyi tamamen yok edemesek de daha fazla kontrol altında tutabileceğimize inanıyoruz. Şimdilik beş farklı aşının devreye girmesi planlanıyor ve 2021’in dünya ekonomisi için bir 'iyileşme' yılı olması bekleniyor. Bu anlamda özellikle sanayi sektörlerimizde ve dış talebe dönük çalışan firmalarımız için 2021’in bir atılım yılı olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.