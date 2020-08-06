Bankalar Apple'ı 'Çok Riskli' Olarak Sınıflandırdı: Ne Anlama Geliyor?

Apple mevcut durumda 440 dolar hisse değeri ile tarihi zirvesinde ilerlemeye devam ederken, bankalar bu yükselişin doğru olmadığını ve sürdürülemez olduğunu işaret ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Morgan Stanley tarafından 'çok riskli' olarak sınıflandırılan hisse, şimdi de Bank of America tarafından buna benzer şekilde sınıflandırıldı.

Apple Hisse Değeri Yükselişine Devam Edecek mi?

Bank of America tarafından yayınlanan raporda Apple'ın NASDAQ'ta işlem gören hissesi AAPL 'Satın Al' yerine 'Nötr' olarak revize edildi. Buna karşın bankanın yayınladığı notlardaki bazı çelişkilerin yatırımcıların dikkatini çektiğini söyleyebiliriz. Bu kapsamda Bank of America, hisse senedi başına fiyat hedefi 470 dolar olarak güncelledi ki bu, aslında bir noktada hisse değerinin yükselmeye devam etmesinin beklendiği anlamına geliyor.

Ancak banka, bu yükseliş gerçekleşecek olsa bile büyümenin sürdürülemez olduğunu düşünüyor. Raporda Apple'ın hisse değerlerini etkileyebilecek iki önemli riskten bahsediliyor.

Bu risklerden ilki Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında yaşanan gerilimden kaynaklanıyor. Buna göre ABD tarafından atılan adımların arkasından Çin'in elinin armut toplamayacağı ve bir karşı adım atabileceği düşünülüyor. Tabii ihtimaller dahilinde bu adımların hedefinde Apple yer alabilir.

Bu risklerden diğeri ise iPhone 12 modelleri ile ilgili. Buna göre yeni modellerin maliyeti daha yüksek olacak ve bu sebeple şirketin brüt kar marjı düşüş gösterecek. Düşen kar marjı ile birlikte hisse değerinin de önümüzdeki dönemlerde düşüş gösterebileceği belirtildi.

Apple'ın brüt kar marjı tipik olarak yüzde 37 - yüzde 38 dolaylarında oluyor ve 2008 yılından bu yana yüzde 36 seviyesinin altını görmedi. Öte taraftan diğer risklerin genel hatları ile zaten her zaman geçerli olan riskler olduğunu söylememiz de mümkün. Yani bu raporlar ne ölçüde tutarlılık gösterecek, bunu zamanla görmüş olacağız. Bu arada banka, raporun sonunda güçlü iPhone 12 satışlarının bu durumu tersine çevirebileceğini de ekledi.