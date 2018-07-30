Bankalar Artık Hesap Kesim Ücreti Alamayacak

Danıştay 15. Dairesi, bankaların tüketicilerden hesap işletim ücreti almasına yönelik hükmü iptal etti. Vatandaşlar, geçmişe dönük 10 sene içinde kesilen hesap kesim ücretlerini bankalardan talep edebilecekler.

AA ’nın haberine göre, Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER), 3 Ekim 2014'te yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 ve 13. maddelerinin bazı hükümlerinin iptali istemiyle BDDK aleyhine Danıştayda dava açtı.

Danıştay 15. Dairesi ise tüketicilerden "hesap işletim ücreti" alınmasına yönelik hükmü oy birliğiyle iptal etti. Daire, yönetmeliğin "tahsis ücreti, nakit avans çekim ücreti, kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemelere" ilişkin hükmün iptal istemini ise reddetti.

Kararda, yönetmelikte, hesap işletim ücretinin, hesap sayısına bakılmaksızın müşteri bazında tahakkuk ve tahsil edileceğinin vurgulandığı belirtilirken, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Açıkça sebebi gösterilip niteliği ortaya konulamayan 'hesap işletim ücreti' alınmasını öngören düzenleme, yönetmeliğin dayanağı olan 6502 sayılı Kanun'un 4/3. maddesi ile bu konuda yerleşik yargı kararları çerçevesinde ücret, komisyon ve masrafların haklı, makul ve belgeli olması gerektiği kriterlerine aykırılık teşkil etmektedir."

Vatandaşlar Ne Yapmalı?

TÜSODER Genel Başkanı Deniz Öner, hesap işletim ücretinin yasal dayamağı olmadığını dile getirirken, 4 yıl süren hukuki mücadelenin sonunda alınan kararın tüketiciler açısından çok büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Söz konusu parayı almak isteyen vatandaşların yapacakları işlemler hakkında bilgi veren Öner, şöyle konuştu:

“Vatandaşlar, geçmişe dönük 10 sene içinde hesap işletim ücreti kesilmişse bunların dekontlarını bankalardan talep etsinler. Vatandaşlar, TÜSODER'in sitesinde söz konusu kararı okuyabilirler. Bu kararla birlikte dilekçe yazarak bankadan iade istesinler. Vatandaşlar, bunu birkaç yolla yapabilirler. Dilekçe yazabilirler, noterden ihtarname gönderebilirler ya da iadeli taahhütlü ile talep edebilirler. Bankaların büyük çoğunluğu bunu ilk başta reddedecektir. O zaman da gelen cevapla ya da cevap vermeseler bile dekontlarıyla kendi talep yazısıyla birlikte ilçe kaymakamlarında bulunan tüketici hakem heyetlerine başvurabilirler"

Kaynak: AA