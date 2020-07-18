Bankalar Büyük Tehlike Altında: Her Türlü Saldırıya Hazır Olun!

Dünyanın tüm parasını kendi bünyesinde tutan Bankalar büyük tehlike altında. Özellikle de Brezilya kaynaklı kötü yazılımlar, kasaları boşaltabilecek güce sahip. Hadi gelin o çok güvenli sandığımız bankalar ile ilgili detaylara bir göz atalım.

Brezilya kaynaklı finansal odaklı dört gelişmiş kötü yazılım ailesi; Guildma, Javali, Melcoz ve Grandoreiro - Kuzey Amerika, Avrupa ve Latin Amerika'daki aktifliklerini sürekli arttırdı. Özellikle de bankalar konusunda çok büyük zararlar veren böyle yazılımlar ne yazık ki durdurulamıyor. 2011 yılının başında birkaç grubun yurt dışına Truva atı ihraç etmeye başlamasıyla birlikte büyük gelişme yakalanmıştı. Onlar artık her yerdeydi.

Bankalar büyük tehlike altında

Bunlar içerisinde en büyüklerinden olann Guildma; 2015'ten beri aktif ve gerçek gibi görünen iş mesajları veya bildirimleri kılığına girerek kimlik avı e-postaları kendi bünyesinde saklıyor. Böylece bulunması çok zor hale geliyor.

Küresel çapta değerlendirildiğinde; en aktif ve yaratıcı siber suçlularının önemli bir bölümüne ev sahipliği yapan Brezilya, e-ödeme ve çevrim içi bankacılık sistemlerinden kimlik bilgilerini çalan kötü amaçlı yazılımlar ve Truva atları için adeta ana merkezlerden birisi oldu.

Latin Amerika GReAT Başkanı Dmitry Bestuzhev, “Bu dörtlü ailenin arkasında yer alan Brezilyalı siber suçlular, kötü amaçlı yazılımlarını dünya geneline başarıyla ihraç etmek için aktif olarak diğer ülkelerdeki benzer oluşumlarla iş birliği kuruyorlar. Dahası, etkinliklerini gizlemek ve saldırılarını daha kârlı hale getirmek için sürekli yeni numaralar ve teknikler öğreniyorlar. Önümüzdeki dönemde bu dört örneğin diğer ülkelerde daha fazla bankaya saldırmasını aileye yeni üyelerin katılmasını bekliyoruz. Bu nedenle finansal kurumların bu tehditleri yakından izlemesi ve tedbire yönelik adımlar atması çok önemli.” ifadelerine yer verdi. Peki siz bu tür banka yazılımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.