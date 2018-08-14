Bankalar Güvenliğiniz İçin Dokunuşlarınızı Kaydediyor

Akıllı telefonlarda kullanılan yazılımlar üzerinde araştırmalar yapan bir güvenlik şirketi, banka ve ticari kuruluşların dolandırıcılığın önüne geçmek adına kullanıcılarının elektronik cihazları kullanırken yaptıkları fiziksel hareketleri kaydettikleri ve her kullanıcı için davranışsal biyometri raporları çıkararak, bir tür kimlik oluşturdukları ortaya çıktı.

New York Times’da yayınlanan haberle birlikte gündeme gelen davranışsal biyometri metodunun her geçen gün daha fazla banka ve ticari kuruluş tarafından kullanılmaya başlandığı söylendi. Kullanıcıların elektronik aletlere dokunuşu, ekranı kaydırması, klavye kullanma şekli gibi ufak ve hassas fiziki hareketlerin bilgisayar programları üzerinden toplanarak oluşturulan verilerle müşterilerin kimlik belirlemesinin yapıldığı belirtildi.

Milyonlarca müşterinin elektronik aletleri kullanırken yaptıkları dokunuşların kaydedilmesinin parmak izi veya yüz okuma kadar güvenli olduğunu söyleyen uzmanlar, şahsi bilgilerin çalınmasının önüne geçmek adına böyle önlemlerin gerekli olduğunu kaydediyorlar.

Dolandırıcılık tespiti konusunda çalışmalar yapan ve büyük şirketlere bu konu hakkında yardımlarda bulunan ThreatMatrix isimli şirketin kurucu ortaklarından Alisdair Faulkner, önümüzdeki dönemde daha fazla şirketin davranışsal biyotmetri teknolojisini kullanmaya başlayacağını vurguladı. "Kimlik, üst düzey bir ticari para birimidir ve sektörel seviyede bu para birimi bir silaha dönüştürülüyor" diyen Faulkner, her geçen gün birçok başka şirketten istek aldıklarını aktardı.

Milyonlarca kişinin bilgileri toplandı

İskoçya’nın büyük bankalarından olan Royal Bank’ın Geliştirme Müdürü Kevin Hanley, bugüne kadar davranışsal biyometri tekniğiyle 18 milyon 700 bin müşterinin bilgileri kaydettiklerini açıkladı. Merkezi New York’ta bulunan Forter şirketinin veritabanındaysa 180 ülkeden 175 milyon kişinin bilgilerinin yer aldığı söylenenler arasında kendine yer buldu.

Electronic Frontier adlı vakfın kıdemli avukatı Jennifer Lynch, şirketler tarafından daha fazla bilgi toplandıkça, bu bilgileri kullanacak alanlar bulmaya çalışacaklarına dikkati çekerek, "Dolandırıcılığı tespit etmek ile hakkınızdaki çok özel bilgileri öğrenme arasında çok küçük bir çizgi var." yorumunu yaptı.

World Privacy Forum'un İcra Direktörü Pam Dixon da tüketicilerin bu tür verilerinin koruma altında olması gerektiğini belirterek, "Maalesef böyle bir koruma yok ve şirketler bu sistemi hiçbir bilgilendirme yapmadan kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA