Bankalardaki EFT ve Havale Ücretlerine İndirim Geldi

ATM, mobil, internet ve şubelerden yapılan EFT ve havale işlemlerinin ücretlerine vatandaşın isteği üzerine indirim getirildi.

Para aktarımında en kolay yolların arasında yer alan EFT ve havale hemen hemen herkes tarafından kullanılıyor. Tabii bu işlemlerde bankalar şahıslardan işlem ücreti kesiyor. İşlem ücretleri yaptığınız aktarımın miktarına göre değişiyor. Örneğin 0-1000TL gibi bir tutar yolluyorsanız farklı bir miktar ödüyorsunuz. 1000-50000TL gibi bir tutar yolluyorsanız yine tutar bu aralıklarda değişkenlik gösteriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada vatandaştan bankalardaki işlem ücretlerinin fazla olduğu gerekçesiyle şikayetler aldığını belirtti. İşlemlerdaki tutarın düşürülmesi için BDDK ve Merkez Bankası çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmalarda hem ticari hem finansal tüketiciler için ücretlere üst sınır getirildi. Örneğin 6-67TL arasında olan 1000TL'ye kadar yapılan aktarmaların ücreti 1-5TL arasına çekildi. Gelin tüm ücretlere göz atalım.

Üstteki resimde de gördüğünüz gibi 1000TL'nin altındaki EFT işlemlerinde mobilden, internetten ve düzenli ödeme yönteminden 1TL kesilecek. ATM'den yapılan EFT işlemlerinde 2TL ücret kesilirken; şube ve diğer yollarla yapılan EFT işlemlerinde 5TL ücret kesilecek. Diğer tutarları tablodan kontrol edebilirsiniz.

Havale ücretlerine de düzenleme getiren yetkililer havale ücretinin EFT ücretinin yarısı kadar olacağını belirtti. Bu ücretlerin bu fiyatlara indirilmesi gerçekten iyi oldu. Çünkü küçük miktarda paralar gönderirken bile absürt işlem ücretleri karşımıza çıkabiliyordu. Artık yeni tarifeler ile daha az ücretler ödeyerek para gönderebileceğiz.