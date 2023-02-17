Bankaların Bağış Yapabilme Sınırı Kaldırıldı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 10'dan fazla şehirde sayısız yıkım ve can kaybı yaşandı. Depremzedeler için geçtiğimiz günlerde ulusal kanallardan ortak bir şekilde gerçekleştirilen Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası ile 115 milyar TL'yi aşkın bağış toplandı ve bu bağışların büyük bir bölümünü bankalar sağladı.

Bankalara yönelik bağış muafiyeti sınırı nedeniyle bankaların normalde bu dolaylarda bağışlar yapması hukuken mümkün değil ancak Türkiye Tek Yürek yayını esnasında Halkbank 7 milyar TL, Ziraat Bankası 20 milyar TL ve İş Bankası 2,75 milyar TL gibi büyük meblağlarda bağışlarda bulunmuştu.

Bankalar Bağışlarda Özkaynağının Binde Dördünü Aşamıyordu

Normal şartlarda bankalar yapacakları bağışlarda özkaynağının binde dördünü aşamıyor ancak bugün Resmî Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte bankalara yönelik bağış muafiyeti sınırı kaldırıldı ve bu sayede bankaların belirttiği tutarlarda bağışları gerçekleştirebilmesinin önü açıldı.

Resmî Gazete'de bugün yayınlanan 124 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yapılan açıklama şu şekilde: