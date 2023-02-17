Bankaların Bağış Yapabilme Sınırı Kaldırıldı
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasında milyarlarca TL bağışta bulunan bankalara yönelik bağış sınırı yeni kararname ile kaldırıldı.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 10'dan fazla şehirde sayısız yıkım ve can kaybı yaşandı. Depremzedeler için geçtiğimiz günlerde ulusal kanallardan ortak bir şekilde gerçekleştirilen Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası ile 115 milyar TL'yi aşkın bağış toplandı ve bu bağışların büyük bir bölümünü bankalar sağladı.
Bankalara yönelik bağış muafiyeti sınırı nedeniyle bankaların normalde bu dolaylarda bağışlar yapması hukuken mümkün değil ancak Türkiye Tek Yürek yayını esnasında Halkbank 7 milyar TL, Ziraat Bankası 20 milyar TL ve İş Bankası 2,75 milyar TL gibi büyük meblağlarda bağışlarda bulunmuştu.
Bankalar Bağışlarda Özkaynağının Binde Dördünü Aşamıyordu
Normal şartlarda bankalar yapacakları bağışlarda özkaynağının binde dördünü aşamıyor ancak bugün Resmî Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte bankalara yönelik bağış muafiyeti sınırı kaldırıldı ve bu sayede bankaların belirttiği tutarlarda bağışları gerçekleştirebilmesinin önü açıldı.
Resmî Gazete'de bugün yayınlanan 124 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yapılan açıklama şu şekilde:
"6/2/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar tarafından olağanüstü hal süresince yapılacak bağış ve yardımlar, 5411 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer alan sınırlamaların kapsamına dâhil edilmez."
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