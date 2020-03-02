Bankaların Kestiği İşlem Ücretlerine Sınırlama Geldi! İşte Yeni Ücretler

Türkiye'deki bankalar tarafından alınan işlem ücretlerine sınırlamalar geldi. Para transferi, fatura ödemesi, hesap işletimi, para çekme gibi işlemlerden aldıkları ve vatandaşın tepkisini çeken ücret ve komisyonlara sınırlama yoluna gidildi. Yapılan açıklamayla bankaların alabilecekleri yeni ücretler belli oldu.

Dün yürürlüğe giren düzenleme sonrasında, EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 2 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL’yi geçemeyeceği belirtildi.

Merkez Bankası, vatandaşlardan gelen seri şikayetler sonrasında işlem ücretleri konusunda düzenleme yapma kararı almıştı. Hem bankaların hem de müşterilerinin taleplerini karşılayacak orta yol bulmaya çalışılmıştı. Yapılan toplantıların ardından yeni düzenlemeler gün yüzüne çıkarıldı.

Resmi Gazete’nin 29 Şubat tarihli sayısında yer alan tebliğle, söz konusu tebliğin bazı maddelerinin yürürlük tarihine yönelik değişiklik yapıldı. Buna göre, tebliğin amaç kapsam başlıklı 1. maddesi, tanımları içeren 4. maddesi, EFT ve havale işlemlerine dair düzenlemeleri içeren 15. maddesi, kart aidatlarına ilişkin 20. ve değiştirilen maddelere intibak süresiyle ilgili düzenlemeyi içeren 22. madde hükmü, öngörüldüğü gibi 1 Mart 2020’de yürürlüğe girdi.

Yeni banka işlem ücretleri nedir?

MADDE 15 – (1) EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL'yi, ATM'den yapılan işlemlerde 2 TL'yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL'yi geçemez. İşlem tutarının 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak, işlem tutarının 50.000 TL üzerinde olması halinde bu sınırlar sırasıyla 25 TL, 50 TL ve 100 TL olarak uygulanır.

(2) Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin resmi kapanış saatinden en erken 90 dakika önce olmak kaydıyla, banka ile ticari müşteri arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen EFT işlemlerinde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami ücretler yüzde elli artırımlı olarak uygulanır.

(3) Havale işlemlerinde uygulanacak azami ücretler, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanır.

(4) Kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücret, transfer sistemini işleten kuruluş tarafından işlem başına belirlenen transfer ücretinin yüzde on beş fazlasını aşamaz.

(5) Para transferi ve kıymetli maden transferi işlemlerinde, müşterinin hatası nedeniyle para iadesi gereken durumlarda, üçüncü kişilere ödenen tutarlar dışında müşteriden herhangi bir ücret alınamaz.