Banyoya Telefon ile Girdi! Elektrik Akımına Kapıldı, Hafızasını Kaybetti

13 yaşındaki Hollandalı bir kız çocuğu banyoya akıllı telefon ile girdi. Banyoda akıllı telefonunu kullanan genç kız elektrik akımına kapılarak yaralandı. Kaza sonucu genç kız hem hafızasını kaybetti hem de vücudunda yanıklar oluştu.

Hollandalı kız çocuğunun telefona takılı olan şarj cihazının su ile temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldığı söyleniyor. Genç kızın çığlılarını duyan anne kısa süre içerisinde banyoya koştu. Kızının baygın halde olduğunu gören anne hızlı bir şekilde kızını dışarı çıkardı. Genç kızın sağ elinde ve karnında yanıkların bulunduğu açıklandı.

Apar topar hasteneye kaldırılan genç, kaza anına ilişkin herhangi bir şey hatırlamadığını söyledi. Doktorlar konu hakkında ailelere bir uyarıda bulundu. Hekimlere göre, Hollandalı kız çocuğunun yaralanmasına telefon bataryası değil, suyla temas sonucu şarj aleti neden oldu.

Hollandalı hekimler yaptıklarını açıklamada elektrikli aletlerin, suya yakın yerlerde prize takılmaması ve ıslak ortamda kullanılmamasının gerektiğini söyledi. Hekimler ayrıca çocukların, ebeveynler ve öğretmenleri tarafından bilgilendirmeleri gerektiğini açıkladı.