Barack Obama'dan UFO Görüntüleri Hakkında Kritik Açıklama!

Barack Obama, UFO (tanımlanamayan uçan obje) iddiaları ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 44. Devlet Başkanı Obama, UFO görüntüleri ile ilgili yaptığı açıklamada, objelerin ne olduklarını çözemediklerini ifade etti.

Barack Obama UFO İddiası Hakkında Konuştu

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, 2018 yılında bir savaş pilotu tarafından kaydedilen tanımlanamayan uçan obje görüntülerine ilişkin çok önemli bir açıklamada bulundu. NTV'deki habere göre Obama, gökyüzünde tam olarak ne olduğu bilinmeyen objelere ait görüntülerin bulunduğunu söyledi.

Obama, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tam olarak nasıl hareket ettiklerini ve yönlerini bilmiyoruz. Kolay açıklanabilir bir rotaları da yok. Tahminimce insanlar halen bu işin araştırılmasına oldukça önem veriyordur ama bugün size söyleyebilecek başka bir şeyim yok" ifadelerini kullandı.

FLIR1 olarak isimlendirilen videoda bir cismin gökyüzünde hareket ettiği görülüyor. Pentagon, Atlantik Okyanusunun yaklaşık olarak 35 bin feet yukarısında üçgen şeklindeki objeyi tanımlanamayan uçan nesne olarak nitelendirmişti. Pentagon raporunda yer alan bilgilere göre görüntüyü kaydeden pilot, cismin çok hızlı bir şekilde gözden kaybolduğunu söyledi.

Pentagon, tanımlanamayan obje ve olayların kaynağını araştırmak için araştırmak için "Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu" isimli bir gözlem birimi kurmuştu. UFO görüntüleri gizemini korumaya devam ediyor.

Harvard Profesörü Uzaylı İddiasında Bulunmuştu

58 yaşındaki Profesör Avi Loeb, Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth isimli kitabında yaklaşık 5 yıl önce uzaylıların Dünya'yı ziyaret ettiğine dair ilginç bir bilgiye de yer vermişti. Stephen Hawking'e yakınlığı ile bilinen Loeb, 2017'nin ekim ayında uzaylıların gezegenimizi ziyaret etmeye geldiğini söylemişti.

Loeb, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, astronomların çok hızlı bir şekilde hareket eden obje gördüğünü belirtmişti. Dünya'ya gelen ziyaretçilere Hawaii dilinde gezgin anlamına gelen Oumamu adını verdiğini belirten Loeb, "Kullandıkları araç bir tekneye benziyordu fakat hızlanmak için ışık kullanıyorlardı" ifadelerine yer vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump döneminde ulusal istihbarat direktörlüğü görevini üstlenen John Ratcliffe, detaylı UFO raporunun 1 Haziran 2021 tarihinde yayımlanacağını iddia etmişti.