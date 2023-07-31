Barbie'den Devam Filmi Sinyali: Barbie 2 mi Geliyor?

Barbie filmi Oppenheimer ile aynı gün vizyona girmiş olmasına rağmen beklenildiğinden daha büyük başarılara imza atmayı başardı. Doğal olarak izleyiciler devam filminin gelip gelmeyeceğini merak etmeye başlamıştı.

Mattel CEO'su Ynon Kreiz, şirketin ikinci çeyrek kazanç görüşmesi sırasında dolaylı olarak Barbie filminin devamının gelebileceğini ima etti.

Barbie 2 Filmine Yeşil Işık Yakıldı

Kreiz bunu açıkça teyit etmekten kaçınmakla birlikte ilk filmin başarısının daha fazla gelişme için fırsatlar yarattığını kabul etti.

"Henüz hiçbir şey açıklamadık. Muhtemelen devam filmleri hakkında konuşmak için biraz erken fakat filmin başarısı, daha fazla fırsatı beraberinde getirdi."

Greta Gerwig'in yönettiği film, Barbie'nin varoluşsal kaygılar nedeniyle anaerkil ütopyası "Barbie Ülkesi"nden ayrıldıktan sonra gerçek dünyada kendini keşfetme yolculuğunu konu alıyor.

Barbie'yi canlandıran oyuncu Margot Robbie bir devam filminden söz edildiğini ancak hem kendisinin hem de yönetmen Gerwig'in mevcut filme odaklandıklarını ve Barbie 2'yi henüz ciddi olarak düşünmediklerini açıklamıştı.

Peki siz Barbie'nin devam filmini bekliyor musun? Film hakkındaki düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.