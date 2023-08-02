Barbie'yi Üreten Firma "Şef UNO Oyuncusu" Arıyor: Saatlik Ücreti Şok Ediyor!

Son dönemlerin en popüleri olan Barbie'nin ABD merkezli oyuncak üretici Mattel, hazırladığı yeni UNO oyunu için oldukça dikkat çeken bir iş ilanı oluşturdu. Özellikle Barbie'nin gişedeki başarısı ve yılın en iyi performans gösteren ilk üç yapımından biri olması ile firmanın popülerliği günden güne artıyor.

Firma, yayınladığı ilan geliştirme aşamasında olan UNO Quatro oyununu test etmesi için "Şef UNO Oyuncusu" arayışına girdi. 1 ay boyunca sürecek olan işe alınacak kişi ise saat başına 277.77 dolar kazanç sağlayacak. Bu da günde 4 saat üzerinden, haftalık olarak 4.444 dolar, aylık olarak da 17.777 dolar demek oluyor.

Şef UNO Oyuncusu Arayışı Sürüyor

Mattel'in oyun geliştirme bölümünün başında olan Ray Adler, ilan açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Hayranların UNO'yla etkileşime geçmesi için sürekli yeni yollar yaratmaya çalışıyoruz. Yepyeni oyunumuzu tanıtmaya destek olması için en iyi UNO oyuncusuna bir pozisyon sunmaktan heyecan duyuyoruz."

Pozisyona uygun görülüp seçilecek kişinin New York'ta hiç tanımadığı kişiler ile birlikte UNO Quatro oynayacağı ve yeni kart oyununun tanıtımı için sosyal medya içerikleri üretmesi gerektiği bilgisi yer alıyor.

Başvurular için talep edilen noktalar ise kişilerin kendilerini tanıtan ve daha önce oynadıkları UNO oyunlarıyla ilgili unutamadıkları anılarını anlattıkları bir video hazırlamak. Aynı zamanda başvurular UNO'nun TikTok hesabı üzerinden alınıyor.

Başvuru yapmayı isteyen kişiler için son başvuru tarihi 10 Ağustos olarak belirlendi. İşe başlama tarihi de 13 Eylül.