Barcelona Logolu Maskeler Satışa Sunuldu

Barcelona, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeni ile Barcelona logolu maskeler üretti. Dünyanın en başarılı futbol takımlarından biri olan Barcelona tarafından üretilen maskelerin üç farklı tasarımı bulunuyor.

Barcelona Logolu Koronavirüs Maskesi

6 yaş üstündeki her vatandaşın, en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğunun bulunduğu İspanya’nın en iyi futbol takımlarından bir tanesi olan Barcelona’nın satışa sunduğu maskelerin 3 farklı tasarımı bulunuyor. Sağlık protokolleri dikkate alınarak tasarlanan Barcelona logolu maskelerin 3 ila 6 yaşındakilerin, 7 ila 12 yaşindekilerin ve yetişkinlerin kullanabileceği üç bedeni bulunuyor.

Resmi mağazalarda ve dijital ortamda satışa sunulan Barcelona logolu maskeler 18 euro karşılığında satın alınabiliyor. Barcelona’nın mağazalarında satışa sunulan maskelerin insanlar tarafından yeterince ilgi görmesi durumunda yeni tasarıma sahip maskelerin de ilerleyen günlerde satışa sunulabileceği açıklandı.

Barcelona Logolu Maskeler Kaç Kez Kullanılabilir?

Barcelona logolu maskeler, tek kullanımlık maskelerin aksine toplamda 40 kez kullanılabiliyor ancak maskeleri kullandıktan sonra yıkamak gerekiyor. Bununla birlikte maskeleri her yıkamadan sonra 8 saat bekletilmesi gerekiyor.