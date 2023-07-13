Google'ın Yapay Zekası Bard Artık Türkçe Kullanılabilir!

Google'ın OpenAI'in ChatGPT yapay zekâsına rakip olarak geliştirdiği ve kullanıma sunduğu Bard bugünden itibaren Türkçe dil destekliyor. Google yaptığı duyuru ile Bard'ın aralarında Türkçe'nin de bulunduğu 40'dan fazla dilde kullanılabilir olduğunu açıkladı.

Bugünden itibaren Bard ile Türkçe, Arapça, Çince, Almanca, Hintçe ve İspanyolca dahil 40'tan fazla dilde çalışmak mümkün olacak. Yeni güncelleme ile dil desteği dışında yeni özellikler de getirildi.

Daha Özelleştirilmiş Yanıtlar

Yanıtları dinleme özelliği: Bazen bir şeyi sesli duymak, fikrinize farklı bir açıdan bakmanıza yardımcı olabilir. Bu nedenle, bugünden itibaren Bard'ın yanıtlarını duyabileceksiniz. Bu özellik bir kelimenin doğru okunuşunu öğrenmek, bir şiir ya da senaryo dinlemek istediğiniz durumlarda çok kullanışlıdır. Bard'ın yanıtlarını duymak isterseniz bir istem girdikten sonra ses simgesini seçin. Bu özellik şimdi aralarında Türkçenin de olduğu 40'tan fazla dilde kullanılabiliyor.

Bazen bir şeyi sesli duymak, fikrinize farklı bir açıdan bakmanıza yardımcı olabilir. Bu nedenle, bugünden itibaren Bard'ın yanıtlarını duyabileceksiniz. Bu özellik bir kelimenin doğru okunuşunu öğrenmek, bir şiir ya da senaryo dinlemek istediğiniz durumlarda çok kullanışlıdır. Bard'ın yanıtlarını duymak isterseniz bir istem girdikten sonra ses simgesini seçin. Bu özellik şimdi aralarında Türkçenin de olduğu 40'tan fazla dilde kullanılabiliyor. Bard’ın yanıtlarında kolayca ayarlama yapın: Artık Bard'ın yanıtlarının tonunu ve stilini beş farklı seçeneğe göre değiştirebilirsiniz: basit, uzun, kısa, profesyonel veya gündelik. Örneğin, Bard'dan eski bir koltuk için bir satış ilanı yazmaya yardım etmesini isteyebilir, ardından açılır listeyi kullanarak yanıtı kısaltabilirsiniz. Bu özellik şu anda yalnızca İngilizcede kullanılabiliyor olsa da yakında yeni dillere de gelecek.

Üretkenliği Artıran Yeni Özellikler

Sohbetleri sabitleme, düzenleme ve değiştirme: Daha önce girdiğiniz istemlere yeniden bakabilme özelliğini istemiştiniz. Bu nedenle Bard ile sohbetlerinizi sabitlemek, seçmek ve yeniden adlandırmak için yeni yollar ekliyoruz. Artık bir sohbet başlattığınızda, kenar çubuğunda son görüşmeleri sabitleme, seçme ve yeniden adlandırma seçeneklerini göreceksiniz. Örneğin, Bard'dan yaz mevsiminde yapılabilecek açık hava sporlarını karşılaştırmanıza yardımcı olacak beyin fırtınası yapmasını istediniz. Dilerseniz ipuçlarını daha sonra tekrar gözden geçirebilirsiniz. Bu özellik artık aralarında Türkçenin de olduğu 40'tan fazla dilde kullanılabiliyor

Daha önce girdiğiniz istemlere yeniden bakabilme özelliğini istemiştiniz. Bu nedenle Bard ile sohbetlerinizi sabitlemek, seçmek ve yeniden adlandırmak için yeni yollar ekliyoruz. Artık bir sohbet başlattığınızda, kenar çubuğunda son görüşmeleri sabitleme, seçme ve yeniden adlandırma seçeneklerini göreceksiniz. Örneğin, Bard'dan yaz mevsiminde yapılabilecek açık hava sporlarını karşılaştırmanıza yardımcı olacak beyin fırtınası yapmasını istediniz. Dilerseniz ipuçlarını daha sonra tekrar gözden geçirebilirsiniz. Bu özellik artık aralarında Türkçenin de olduğu 40'tan fazla dilde kullanılabiliyor Kodları daha fazla yere aktarabilme: Kodlama işlerinde Bard'ın kullanımının gittikçe arttığını görüyoruz. Bu nedenle bugün, Python kodunu Google Colab'a ek olarak Replit'e aktarmanıza izin veren yeni bir özellik ekliyoruz. Bu özellik de artık aralarında Türkçenin de olduğu 40'tan fazla dilde kullanılabiliyor.

Kodlama işlerinde Bard'ın kullanımının gittikçe arttığını görüyoruz. Bu nedenle bugün, Python kodunu Google Colab'a ek olarak Replit'e aktarmanıza izin veren yeni bir özellik ekliyoruz. Bu özellik de artık aralarında Türkçenin de olduğu 40'tan fazla dilde kullanılabiliyor. Yanıtları paylaşabilme: Bard sohbetinizin bir kısmını veya tamamını çevrenizle paylaşmanızı da kolaylaştırdık. Paylaşılabilir bağlantılarla fikirlerinizi ve ürettiklerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Bu özellik de artık Türkçe ve 40'tan fazla dilde kullanılabiliyor.

Bard sohbetinizin bir kısmını veya tamamını çevrenizle paylaşmanızı da kolaylaştırdık. Paylaşılabilir bağlantılarla fikirlerinizi ve ürettiklerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Bu özellik de artık Türkçe ve 40'tan fazla dilde kullanılabiliyor. İstemlerinizde resim kullanabilme: Görüntüler, hayal gücümüzü çalıştırmak için çok önemlidir. I/O'da, Google Lens'in fonksiyonlarını Bard'a getirdiğimizi duyurmuştuk. İster bir resim hakkında daha fazla bilgi ister bir hediyeye yanıt olarak gönderilecek teşekkür notu için ilhama ihtiyacınız olsun, artık istemlerle birlikte resim yükleyebilirsiniz. Bard size yardımcı olmak için fotoğrafı analiz edecektir. Bu özellik şu anda yalnızca İngilizce kullanılabiliyor olsa da yakında yeni dillere de gelecek.

Peki siz Google'ın yapay zekâsı Bard hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.