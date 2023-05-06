Google Bard AI Workspace'e Eklendi: Nasıl Kullanılır?

Yapay zeka konusunda OpenAI ve Microsoft'un en dişli rakiplerinden biri gibi görünen Google, yakın zamanda duyurduğu Bard sohbet botunu Workspace içerisine ekliyor.

Şimdilik deneme sürümü olsa da dileyen kullanıcılar Google Workspace hesaplarında Bard yapay zekasını kullanabilecek. Bard yapay zekası, Google'ın sağladığı çeşitli iş uygulamalarında yardımcı görevi görecek.

Yapay Zeka Profesyonel Alanı Değiştirmeye Geliyor

ChatGPT, dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken şirketler yapay zekanın ticari olabileceği alanları çoktan tespit etmiş durumda. Geçtiğimiz aylarda Microsoft tarafından duyurulan Copilot 365 ve Bard yapay zekası, işletmelerin yükünü oldukça azaltma potansiyeli taşıyor.

Google Workspace ve Microsoft Teams gibi sanal çalışma ortamlarına erişimi olan yapay zekalar; gerekli notları çıkararak dosya hazırlama, toplantı notları oluşturma, otomatik e-posta yazma ve daha birçok işlevi yerine getirebiliyor.

Henüz Microsoft Copilot 365 halkın kullanımı için açılmamış olsa da bugünden itibaren Google Workspace içerisinde Bard yapay zekasını kullanmak mümkün olacak. Buna göre Workspace hesabı yöneticileri, Grup Ayarları üzerinden Bard yapay zekasını aktif hale getirebilecek.

Yapay zeka kullanıma sunulmuş olsa da Google'ın belirttiğine göre hala uzun bir liste bulunuyor.