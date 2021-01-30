Barış Manço online konser ile anılacak. Tüm zamanların en başarılı sanatçılarından bir tanesi olan Barış Manço’nun Moda’da yer alan evinde çevrim içi bir konser düzenlenecek. Peki, konser ne zaman yapılacak? Gerçekleştirilecek konsere ilişkin bütün ayrıntılar haberimizde.

Barış Manço Online Konser Nasıl İzlenir?

1 Şubat 1999 tarihinde hayatını kaybeden sanatçı Barış Manço’nun Moda’daki evi müze haline getirilmişti. Barış Manço’nun ölüm yıl dönümüne müze haline getirilen evde bir konser düzenlenecek. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile konser çevrim içi olarak yapılacak. Böylece insanlar konsere internet üzerinden katılabilecek.

Barış Manço ismini yaşatmak amacı ile kurulan İzmanço ve İlelebet Barış Manço derneklerinden solistler ile piyanoda Eser Taşkıran yer alacak. Söz konusu konser, 1 Şubat saat 17.00’de Kadıköy Belediyesi’nin YouTube, Twitter ve Facebook hesapları üzerinden yayımlanacak.

Barış Manço Evi Sanal Turla Nasıl Gezilir?

Tüm zamanların en iyi sanatçılarından bir tanesi olan Manço’nun müze haline getirilen evi, her ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akımına uğruyordu. Müze, bu yıl yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile ziyaretçilere geçici olarak kapatıldı. Müze, sanal ortama aktardı. Böylece insanlar unutulmaz sanatçının evini internet üzerinden gezebiliyor. Peki, Barış Manço’nun evi sanal turla nasıl gezilir?

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı üzeridnen www.barismanco.kadikoy.bel.tr/ web sitesini ziyaret edin.

Açılan web sayfasında “Görüntülemek için tıklayınız” yazısına tıklayın. Bu işlemin ardından müzeyi sanal ortamda görüntüleyebileceksiniz.

“Barış Manço Moda 81300” olarak isimlendirilen evi gezebilmek için kırmızı oka tıklayabilir ve fare yardımı ile etrafa göz atabilirsiniz. Ek olarak, ekranın alt kısmında yer alan dikdörtgen şeklindeki görsellere tıklayarak da müzeyi gezebilirsiniz.

Sanal Müze ve Ören Yerleri Nasıl Gezilir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze ve ören yerleri üç boyutlu modelleri internete aktarıldı. Böylece ziyaretçiler, internet üzerinden müze ve ören yerlerini gezebiliyor. Bakanlık tarafından kullanıma sunulan www.sanalmuze.gov.tr üzerinden sanal müze ve ören yerlerini gezebilirsiniz. Web sitesinde İzmir Atatürk Müzesi, Adıyaman Nemrut Ören Yeri, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Denizli Laodikeia Ören Yeri dahil olmak üzere çok sayıda müze ve ören yeri bulunuyor.