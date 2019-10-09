Barış Pınarı Harekatı Twitter'da Gündeme Girdi

Türkiye gündeminde ilk sıralarda yer alan Barış Pınarı Harekatı vatandaşlar tarafından oldukça fazla merak ediliyor. Barış Pınarı Harekatı son günlerde Twitter'da en çok konuşulan haline geldi.

Barış Pınarı Harekatı nedir? Barış Pınarı Harekatı Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyonun ismi. Barış Pınarı Harekatı'nda çıkarma yapılacak ilk bölgelerin, Tel Abyad, Resulayn ve Ayn el Arap (Kobani) olması bekleniyor.

Vatandaşlar Twitter hesapları üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşım yapmakta. #TurkishArmy etiketi Twitter'da 1. sırada.

Bloomberg News'ta yer alan habere göre, Türk askerleri Suriye sınırını geçmeye başladı. İşte Barış Pınarı Harekatı ile ilgili #TurkishArmy etiketiyle atılan tweetlerden bazıları: