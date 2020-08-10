Araştırmalara Göre Başarılı Bir YouTuber Olmak Sandığınızdan Çok Daha Zor

YouTube küresel ölçekteki en büyük video platformu olarak dikkatleri çekerken yalnızca eğlenmek için değil, para veya ün kazanmak için de kullanılıyor. Eğer siz de bu furyaya dahil olmayı ve video içerik üretmeyi planlıyorsanız, başlamadan önce bir kere daha düşünmenizde fayda var.

Yüzde 90'ı Başarısız Oluyor!

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni bir rapora göre YouTube'a yüklenen videoların yüzde 88,4 oranındaki kısmı, yayın ömrü boyunca 1,000 görüntüleme sınırını geçemiyor. Yani platforma yüklenen neredeyse on videodan dokuzu, binden daha az sayıda izleniyor.

Bu bir noktada başarıya ulaşmak için sandığınızdan çok, ama çok daha fazla çabalamanız gerektiği anlamına geliyor.

Buna ek olarak bazı dikkat çekici ayrıntıları da sizlerle paylaşalım. Buna göre paylaşılan bir videonun 100,000 ve üstü görüntülenme alma ihtimali yalnızca yüzde 0,77 civarında. Bunun büyük bir kısmının halihazırda dominant kanallar tarafından gerçekleştirildiğini düşünürsek yeni oyuncuların gerçek ihtimali çok daha düşük.

Yani 2020 yılında bir kanal açmayı düşünüyorsanız, bir gecede başarıya ulaşmanız ne yazık ki pek mümkün gibi gözükmüyor. Peki siz bu raporlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.