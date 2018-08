Başarılı Komedi Dizilerinden ‘The Big Bang Theory’ Ekranlara Veda Ediyor

ABD’nin en başarılı komedi dizilerinden 'The Big Bang Theory'in, yeni sezonda yapacağı final ile birlikte ekranlara veda edeceği açıklandı. Dizinin yapımcıları, “İzleyicilerimize sonsuza dek minnetter kalacağız.” diye konuştu.

ABD tarihinde yayın hayatına en uzun süre devam eden komedi dizilerinden birisi olan The Bing Bang Theory, ilk kez 24 Eylül 2007 tarihinde izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Jim Parsons'un canlandırdığı ve sosyal becerileri yetersiz bir bilim insanı olan Sheldon Cooper karakteriyle akıllarda yer eden ünlü komedi dizisi, 24 Eylül’de son sezonuna başlayacak ve Mayıs 2019’da yapacağı sezon finaliyle ekranlara veda edecek.

The Big Bang Theory's series finale will air in 2019. pic.twitter.com/RxZj5rTtIl

Dizinin yapımcıları ve yayınlandığı kanal olan CBS’in ortak açıklamasında, "12 sezondur The Big Bang Theory'yi destekledikleri için izleyicilerimize sonsuza dek minnettar kalacağız. Dizinin yakaladığı başarı için minnettarız, The Big Bang Theory'ye tarihe geçecek yaratıcılıkta bir son armağan edecek final sezonu ve final bölümü için çalışıyoruz." ifadelerine yer verildi.

The Big Bang Theory’yi, 6. sezonundan itibaren tüm bölümlerinde en az 18 milyon seyirci takip etti. Dizinin 11. sezonundaki her bir bölüm ise ortalama 18.6 milyon kişi tarafından izlenerek ABD televizyon tarihinde bir ilki başardı.

“We are forever grateful to our fans for their support of The #BigBangTheory during the past twelve seasons..." pic.twitter.com/OWIHsICi6e