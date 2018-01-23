Başbakan'dan Sosyal Medya Uyarısı Geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e düzenlenen ve Zeytin Dalı Operasyonu olarak isimlendirilen askeri harekatın dördüncü gününde açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Operasyonu hakkında sosyal medya üzerinden yayınlanan yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Ankara'da, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Hiç sıkılmadan geçmiş olaylara ait fotoğrafları sanki Afrin operasyonunda çocuklar, siviller öldürülüyormuş gibi takdim etmekten çekinmiyorlar. Milletimiz rahat olsun, sosyal medya sorumsuz medya değildir. Kimsenin hukuka adalete uymayan çaba içerisine girme hakkı yoktur. Burada yaşanan, işlenen suçların hesabı da sorulmaya başlanmıştır." dedi.

Terör örgütlerinin yararına olacak paylaşımlarla sosyal medya üzerinden algı oluşturmaya çalışanların varlığının farkında olduklarının altını çizen Yıldırım, çeşitli yaptırımlarla yalan haberlerin önüne geçtiklerini belirterek, şunları ekledi: “Hükümetimiz, ülkemizde ve bölgemizde yaşayan her bir vatandaşımızın can ve mal güvenliğini esas alır. Bazı çok bilmişler yorumlar yapıyorlar ancak yaparken terör örgütünün emeline bilerek yahut bilmeyerek yardım ettiklerinin farkında değiller. Hiç sıkılmadan geçmiş olaylara ait fotoğrafları sanki Afrin operasyonunda çocuklar, siviller öldürülüyormuş gibi takdim etmekten çekinmiyorlar. Milletimiz rahat olsun, sosyal medya sorumsuz medya değildir. Kimsenin hukuka adalete uymayan çaba içerisine girme hakkı yoktur. Burada yaşanan, işlenen suçların hesabı da sorulmaya başlanmıştır. Barış için Zeytin Dalı Harekatı'na leke sürmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz.”

Dört Günde 91 Kişi Tutuklandı

Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonu’nun başlamasının ardından özellikle Twitter üzerinden başlatılan kampanyalarla birlikte bölgede sivillerin ve çocukların öldüğüne dair propaganda yapılmaya başlanmış ve geçmiş yıllarda başka bölgelerde yaşanan hazin olayların görüntüleri, Afrin’de yaşanmaya başlanmış gibi gösterilmişti. AA’nın haberine göre Kütahya, Mardin, Diyarbakır, Muş, Muğla, Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Ağrı, Mersin, Iğdır, Şanlıurfa, Bingöl ve Ardahan başsavcılıkları, harekatın ardından soruşturma başlattı.

Sosyal medya üzerinden terör destekçiliği yapan ve yalan haberler yayınlayanlar hakkında açılan soruşturmalar kapsamında 91 kişinin tutuklandığı belirtilirken, gelen şikayetler sonucunda açılacak yeni soruşturmalar kapsamında tutuklamaların artabileceği de söylendi.