Başbakan Yıldırım Telefon Görüşmeleri Ucuzlayacak Dedi

Bir süre önce Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından açıklanan yeni vergiler arasında özellikle MTV çok konuşulsa da meyveli sodaya varıncaya kadar onlarca farklı alanda vergilendirmeler artmıştı. Fakat bunların arasında GSM hatları için yapılan düzenleme gibi bazı kalemlerde indirime de gidilmişti.

Bugün yeni bir açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, yeni yılla birlikte telefon hatları üzerinden yapılacak görüşmelerde, daha önceki yıllarda alınan yüzde 25’lik verginin alınmayacağını ve bu verginin yüzde 7,5’e indirildiğini hatırlattı.

Geçtiğimiz günlerde meclise sunulan torba yasa tasarısında 2018 yılında yapılacak vergi artışları yer almıştı. Bu düzenlemelerden birinde daha önce yüzde 5, 15 ve 25 gibi farklı oranlarda alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) tek bir oranda sabitlenmesi kararı da yer alıyordu. Yasanın kanunlaşması durumunda cep telefonu görüşmelerinden alınan yüzde 25 ve sabit telefon görüşmelerinden alınan yüzde 15 oranındaki ÖİV yüzde 7.5'e düşürülürken, internet hizmetlerinden alınan yüzde 5 oranındaki vergi oranının yüzde 7.5 olacağı da torba yasanın meclise sunulmasıyla ortaya çıkmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan grup konuşmaları sırasında kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım, 2018’de yapılacak destek programlarından ve vatandaşın yükü hafifletmek için alınan kararlardan bahsederken, torba yasayla meclise sunulan telefon görüşmeleri değişikliğin altını da bir kez daha çizdi.