Basın ve Sosyal Medyaya Yönelik 15 Yeni Yaptırım Geliyor

Bir süredir basın ve sosyal medyaya yönelik düzenleme tartışmaları sürerken, bu mecralar kısmi düzenlemeler de gerçekleştiriliyor. Görüşmeler hâlâ devam ediyor olsa da 40 maddelik düzenlemeden 15 tanesi kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda süren görüşmeler gelecekte bu kararlara yeni eklemeler de yapılacağının altını çiziyor.

26 Mayıs'ta mecliste sunulan basın ve sosyal medyaya yönelik düzenlemeleri içeren yeni yasa tasarısı ile ilgili görüşmeler hâlâ devam ediyor ancak bu 40 maddelik tasarının 15 tanesi kabul edildi.

Habercilikte de belli başlı düzenlemeler geliyor. Artık haber alanının dışına çıkanlar, görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle cezalandırılabilecek. İnternet haber siteleri basın kanunu ve süreli yayın kapsamına alınacak. Bunların yanı sıra basın kartları özelinde de bir dizi değişiklik bulunuyor. Serbest basın kartının tanımı alınan yeni kararla birlikte "yurt dışında serbest gazetecilik yapan Türk vatandaşlarına verilen basın kartı" olarak güncellenirken, ülkemizde bulunan yabancılara verilecek basın kartlarında da değişiklikler mevcut.

Yalan ve Yanlış Haberlerin Yaptırımları Olacak

Yanlış haberlerin internet sitelerine yaptırımı da değişecek. Yeni tasarıyla birlikte yanlış haber sonucu sitelerin yayınladıkları tekzipleri ana sayfalarında tutma süreleri 7 günden 1 güne düşürülecek. Keza yanlış haberleri alenen yaymak da doğrudan suç sayılacak. Bugüne dek verilen basın kartlarının iptali konusundaki şartlar da gözden geçirilecek.

Bu değişikliklerin yanı sıra kalan değişiklerin pek çoğu, basın ve sosyal medyaya dair çalışan ve özel terimlerin eksik tanımlarıyla alakalı. Elbette bu tasarı henüz tamamlanmış değil ve daha 25 maddelik değişiklikler de eklenecek.

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