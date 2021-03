Bu Hayvan Kendi Başını Koparıp Yeni Vücut Geliştirebiliyor

Kendi başını koparıp yeni vücut geliştiren hayvan bilim dünyasında bir ilki başardı. Japonya'da yürütülen son çalışma kapsamında izlenen sacoglossan isimli hayvanlar kendi kafalarıyla farklı bir vücut yaratıyorlar. Peki ya hayvanlar nasıl oluyor da ölmüyor, işte araştırma.

Japonya'daki bilim adamları, bir deniz sümüklüböceği türünün kendi kendine başını kesebileceğini ve daha sonra atan bir kalp ve diğer hayati organlarla birlikte tamamen yeni bir vücut geliştirebileceğini keşfetti.

Ototomi olarak bilinen aşırı bir örnek, sadece bir aydan kısa süre içerisinde vücudunu yenilemeyi başardı. Sacoglossan isimli hayvanlar vücudunu yenilemek için kendi kafasını koparabiliyor.

Nara Women's Üniversitesi'nden araştırmacı Sayaka Mitoh, "Ototomiden hemen sonra kafanın hareket ettiğini görünce şaşırdık" dedi.

Current Biology dergisinde yayınlanan hakemli araştırmayı Mitoh ve meslektaşı Yoichi Yusa yürüttü. Araştırmacılar, deniz sümüklüböceklerinin yaşam öyküsü sırasında çok tuhaf bir şey gördüklerini dile getirdi.

Laboratuvarda yetiştirilen genç deniz sümüklüböceklerinden üçü ve ayrı yetiştirilen bir yabani örnek; kalbi, böbreği, bağırsağı ve üreme organlarının çoğuyla birlikte eski vücudunu geride bırakarak ototomize olmayı başardı.

Mitoh verdiği demeçte, "Birkaç gün sonra, kafa vücudu yenilemeye başladı ve kalbin atışını görebiliyordum. İnanılmazdı. Vücudu yenileyebileceğini anladığımda gerçekten mutlu ve rahatlamıştım" dedi. Bu, kafası hariç tüm vücudunu -kalp dahil- yenileyebileceği anlamına geliyor.

Sacoglossanların eski vücutları çok uzun süre hayatta kalmazken, çürümeyle birlikte yok oldukları ifade edildi. Ayrıca kendi kafalarını koparan hayvanlar ise alglerle beslenmeye başladı ve sadece bir gün içinde "yarayı" iyileştirdi.

