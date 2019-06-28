Başka Gezegende Yaşama Hayalleri Yeni Hedef Titan

Dünyadaki iklim dengelerin alt üst olması ile beraber insanların aklına daha fazla yerleşen başka gezegende yaşam fikri, yeni adaylarla devam ediyor. Şu an için en gözde gezegen olarak bilinen Mars, yeni bir rakiple karşı karşıya. Satürn'ün uydusu olarak bilinen ve diğer uydular içerisinde en büyüğü olan Titan, yaşam olabilecek gezegenler arasında yer alıyor. İşte haberimizin detayları.

NASA tarafından yapılan açıklamalarda, Dragonfly isimli bir drone’un, Satürn'ün en büyük uydusuna fırlatılacağından bahsedildi. İçerisinde bulunan sıvı ve diğer çeşitli materyaller dünyadakilere benzer olduğu için bu gezegende yaşam olma ihtimali yüksek olarak görülüyor.

NASA 2036 yılında Titan'da olacak

Uzay teknolojileri SpaceX’in Falcon Heavy roketleri ile birlikte ciddi seviyelere ulaşsa bile, yine de başka bir gezegene hızla varılamıyor. Dragonfly'ın 2026 yılında fırlatılıp 2034 yılında Titan’a varması Planlanıyor ve bu NASA tarafından ortaya atılan iyimser tablo olarak görülüyor.

NASA yetkililerinden Lori Glaze, "Titan, yaşam için gereken her şeye sahip. Bugün bizlere yaşamı sağlayan ya da Dünya şekillenirken var olan koşulları inceleme şansına sahibiz" ifadelerini kullandı. Titan gezegeninde; nehirler, denizler ve göller bulunuyor. Ancak bunların içerisinde metan dediğimiz maddeler yer alıyor.

Titan gezegeninde aynı zamanda birçok dağ ve krater de bulunuyor. Dragonfly Selk Darbesi Kraterine odaklanacak ve 2,7 yıl uçuşlarına devam edecek. Muhtemelen ilk bir yıl içerisinde gezegende yaşam olup olmadığına dair kesin bilgiler elde edilecektir? Peki sizce de insanlığın yeni bir gezegene taşınma hayalleri sadece bir macera mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.