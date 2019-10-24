Başkan Açıkladı! Bilgisayar Oyunu Bağımlılığına Yasal Düzenleme Gelebilir

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı ile Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanı Nabi Avcı, ülkemizde bilgisayar oyunu bağımlılığına ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini açıkladı.

Komisyonun 13. toplantısında konuşan Nabi Avcı, bilgisayar oyunları bağımlılığının dünya ülkeleri için olduğu gibi Türkiye için de büyük bir tehlike olduğunun altını çizdi. Video oyunlarının bağımlılığının çocukların yalnız zihinsel sağlıklarını değil aynı zamanda bedensel sağlıklarını da tehdit eder aşamaya geldiğini söyleyen Avcı açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Çok şükür bizim göstergeler bir Güney Kore kadar, bir Çin kadar, bir Finlandiya ve diğer ülkeler kadar yüksek tehlike boyutunda değil. Ancak bu bir teselli değil, tedbir almamız gereken durumdur. Bunun için de özellikle oyun üreticisi firmalar, platformlar ve kuruluşlarla ilgili yasal düzenlemeleri mutlaka hayata geçirmemiz gerekiyor."

Nabi Avcı, araştırmalar sonucunda gençleri meşgul eden, sosyal faaliyetleri engelleyen ve sağlığı tehlikeye atan bağımlılık ile ilgili çok yakında yasal tedbirlerin düzenleneceğini açıkladı. Şu anda nasıl bir yasal tedbirin alınacağı bilinmiyor. Konu hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.