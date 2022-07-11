Başkan Biden, James Webb Uzay Teleskobu'ndan Gelen İlk Görüntüleri Bu Gece Açıklayacak

Şimdiye kadar ürettiğimiz en güçlü teleskop olarak bilinen James Webb Uzay Teleskobu için nefesler tutulmuş durumda. Geçtiğimiz hafta James Webb'in çektiği olağanüstü görüntülerden biraz ipucu edinmiştik. Bugün yeni gelen bilgilere göre James Webb'den gelen ilk görüntüler ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanacak.

Daha önceden NASA'nın 12 Temmuz'da ilk görüntüleri yayınlayacağı duyurulmuştu. Birden bire karar değiştiren kurum, James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen ilk görüntülerin bugün yayınlanacağını açıkladı. Görüntüler ilk defa NASA TV ekranlarında canlı yayında gösterilecek. NASA TV'ye konuk olacağı açıklanan Joe Biden, Türkiye saati ile bu gece tam 12.00'de teleskoptan gelen olağanüstü görüntüleri tüm dünya ile paylaşacak.

"Gördüklerim Beni Bir Bilim İnsanı, Bir Mühendis ve Bir İnsan Olarak Derinden Etkiledi"

Hubble Uzay Teleskobu, yıllardır içinden çıkamadığımız güzellikte evren fotoğraflarını bizim için çekiyor. Yörüngeye yeni oturtulan James Webb Uzay Teleskobu'nun Hubble'dan çok daha kaliteli ve detaylı fotoğraflar çekmesi bekleniyor. James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen ilk görüntüler şimdiye kadar yalnızca küçük bir grup bilim insanı ve yönetici tarafından görüldü. Gelen görüntüleri ilk görenlerden biri olan NASA Yönetici Yardımcısı Pam Melroy, "Gördüklerim beni bir bilim insanı, bir mühendis ve bir insan olarak derinden etkiledi" dedi.

Teleskoptan gelen ilk görüntülerde Karina ve Güney Halka Bulutsusu, gaz ötegezegeni WASP-96b ve SMACS 0723 galaksi kümesinin derin bir alan görünümü olması bekleniyor.

James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen ilk görüntüler NASA TV'nin Youtube, Facebook, Twitter, Twitch ve Daily Motion kanallarından naklen takip edilebilecek.