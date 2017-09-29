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Başkan Donald Trump Facebook'a Resmen Savaş Açtı!

Trump vs Zuckerberg
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Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen Sosyal Medya

ABD Başkanı Donald Trump, sonunda kızgınlığını daha fazla içinde tutamadı ve sosyal medya platformu Facebook'un uzun süreden beri şahsına karşı muhalif bir tutum izlediğini sertçe ifade etti.

Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Donald Trump, "Facebook her zaman Trump karşıtıydı. Bu tür sosyal ağlar genel olarak hep bana karşıt olmuştur." diyerek, benzer suçlamaları geleneksel medya organları New York Times ve Washington Post'a da yönelti ve "Acaba tüm bu yayınların arasında gizli bir anlaşma mı var?" diye sordu.

Aslında Başkan ve sosyal medya arasındaki husumet böyle hemen parlayan bir kıvılcım değil, Rusya'nın 2016 ABD seçimleri sırasında kamuoyunu Facebook'taki bazı reklamlar vasıtasıyla etkilemeye çalıştığı iddiaları uzun süredir kamuoyunu da meşgul ediyordu.

Bu durumla ilgili olarak Facebook, Rusya bağlantılı kurumlar ya da şahıslar tarafından satın alınan 3 bin politik reklam hakkında bilgiyi adli makamlara vermeye de hazırlanıyor. Bu gelişmeler Başkan Trump'ın sosyal medyaya, özellikle de Facebook'a karşı sabrının tükenmesine sebep olmuş gibi görünüyor.

Öte yandan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Trump'ın bu agresif tutumuna daha önce de cevap olarak, “Tüm bunların oldukça delice iddialar olduğunu söylemeliyim. Sosyal medyanın, seçim sonuçlarını etkileyebilecek olmasının fazla garip bir iddia olduğunu düşünüyorum” demişti. Hatta Zuckerberg, bu sözlerini Twitter üzerinde de açık ve net bir şekilde ifade etmişti. Ancak görünen o ki, ABD Başkanı Trump, bir kere sosyal medyaya çok gıcık olmuş, bir türlü fikrinden vaz geçmiyor.

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