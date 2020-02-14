BaşkentMobil Uygulaması Tanıtıldı! Otobüslerde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan Başkent Mobil uygulamasını tanıttı. Gelin hep beraber Başkent Mobil uygulamasına yakından bakalım.

Başkent Mobil Uygulaması Neler Sunuyor?

Başkent Mobil uygulaması ile birlikte tüm belediye otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti dönemi başladı. Şoförlerin takılacağı akıllı bileklikler ile tansiyon ve kalp ritimleri periyodik olarak ölçülebilecek. Yollarda ve çevrede gördüğün aksaklıkları uygulama içinden hemen çekip gönderebilirsiniz. Uygulamada AnkaraKart Bakiye Sorgulama ve Yükleme Modülü bulunmakta. Kredi kartınız ile anında bakiye yüklemesi yapabilmektesiniz.

Olası doğal felaketler ve olumsuz hava koşullarında uygulamadan bildirim gönderilmekte. Büyükşehire ait tüm park ve bahçelere uygulamadan erişebilmektesiniz.

Otobüslerin iniş kapılarına yerleştirilen ekranlar aracılığıyla sürücüler hakkında anketler yapılabilecek. Tüm iş makinalarına takılacak kamera ve on-line yayın sistemleri ile istenildiği zaman belediyenin yürüttüğü çalışmalar naklen izlenebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada "Belediyemizi dünya kentleriyle rekabet eder hale getirme hayalimizi gerçekleştirme yolunda önemli bir adımı atmış olmanın verdiği onur ve mutlulukla sizlerin huzurunuzdayız." dedi.

Başkent Mobil uygulamasının Android sürümüne buradan iOS sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.